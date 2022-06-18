Украинцев просят отложить отдых у воды до победы: где это все же возможно

Спасатели и власти постоянно призывают украинцев воздержаться в этом году от отдыха у водоемов. Там ведь могут быть российские мины.

О запрете напомнил директор департамента предотвращения чрезвычайных ситуаций ГСЧС Александр Чекригин. В эфире национального телемарафона он призвал людей ответственно относиться к своей жизни, пишет 24 канал.

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Купание – после победы

В этом сезоне лучше минимально или вообще не ходить на водоемы, потому что это опасно везде. По крайней мере, в тех районах, которые были под оккупацией и обстреливаемые. Очень-очень призываю воздержаться от купального сезона. Дождитесь победы, а потом уже можно идти и купаться,

– подчеркнул Чекригин.

Он признался, что даже трагический случай в Одесской области ничего не научил. Отдыхающих на пляжах становится все больше. Там даже начали вручать повестки мужчинам, однако людям все равно безразлично.

Директор департамента подчеркнул, что на оккупированных и деоккупированных территориях россияне оставили после себя неприятные "сюрпризы" для мирного населения.

Где можно поплавать

Чекригин вообще не рекомендует в этом году ходить на водоемы. Однако он отметил, что в западных регионах это все же возможно. Впрочем, только на специальных отведенных местах, которые перед тем проверили и сертифицировали работники ГСЧС. По словам чиновника, на сегодняшний день это единичные ситуации.

Работники ГСЧС активно разминируют украинские поля и водоемы. По состоянию на утро 18 июня из акваторий было выловлено и уничтожено 600 взрывоопасных предметов. В настоящее время расчистили 30 гектаров акваторий. Спасатели работают без выходных, чтобы сделать нашу землю безопасной.

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Детали о трагедии в Одесской области

В Грибовке Одесской области 11 июня, несмотря на запрет на посещение пляжей, семья переселенцев из Донецка пошла к морю. 50-летний мужчина решил нырнуть и проверить глубину в Черном море. К сожалению, в воде он наткнулся на сорвавшуюся с якоря русскую мину и доплывшую до берега. Муж подорвался на виду у жены на сына, а момент взрыва даже попал на видео.

Товарищу погибшего чудом удалось спастись, ведь в тот момент он находился совсем рядом.

Добавим, что прежде похожая трагедия произошла в Лазурном Херсонской области. Там на пляже на российские мини взорвались 3 местных жителя. К сожалению, все погибли на месте происшествия.

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