Про заборону нагадав директор департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС Олександр Чекригін. В ефірі національного телемарафону він закликав людей відповідально ставитися до власного життя, пише 24 канал.

Рекомендуємо Які міни бувають та як їх відрізняти: важлива інформація від МВС

Купання – після перемоги

Цього сезону краще мінімально або взагалі не ходити на водойми, бо це небезпечно усюди. Принаймні у тих районах, які були під окупацією і ті, які обстрілюють. Дуже-дуже закликаю утриматися від купального сезону. Дочекайтеся перемоги, а тоді вже можна йти й купатися,

– наголосив Чекригін.

Він зізнався, що навіть трагічний випадок в Одеській області нічого людей не навчив. Відпочивальників на пляжах стає все більше. Там навіть почали вручати повістки, однак людям все одно байдуже.

Директор департаменту наголосив, що на окупованих та деокупованих територіях росіяни залишили після себе неприємні "сюрпризи" для мирного населення.

Де можна поплавати

Чекригін взагалі не рекомендує цього року ходити на водойми. Однак він зауважив, що у західних регіонах це все таки можливо. Утім лише на спеціальних відведених місцях, які перед тим перевірили та сертифікували працівники ДСНС. За словами чиновника, на сьогодні це одиничні ситуації.

Зверніть увагу! Працівники ДСНС активно розміновують українські поля та водойми. Станом на ранок 18 червня з акваторій виловили та знищили 600 вибухонебезпечних предметів. Наразі розчистили 30 гектарів акваторій. Рятувальники працюють без вихідних, щоб зробити нашу землю безпечною.

Читайте також Під час ігор у пісочниці діти знайшли протипіхотну міну

Деталі про трагедію на Одещині

У Грибівці Одеської області 11 червня, попри заборону відвідувати пляжі, родина переселенців з Донецька пішла на пляж. 50-річний чоловік вирішив пірнути й перевірити глибину у Чорному морі. На жаль, у воді він наткнувся на російську міну, яка зірвалася з якоря й доплила до берега. Чоловік підірвався на очах у дружини на сина, а момент вибуху навіть потрапив на відео.

Товаришу загиблого дивом вдалося врятуватися, адже у той момент він перебував зовсім поруч.

Додамо, що перед тим схожа трагедія трапилася у Лазурному Херсонської області. Там на пляжі на російські міні підірвалися 3 місцевих мешканців. На жаль, всі загинули на місці події.

До теми дивіться момент вибуху міни у Чорному морі: відео