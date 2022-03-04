Украинцев просят распространять среди иностранцев правдивые картинки об атаке на ЗАЭС

Россия "подарила" миру Чернобыльскую катастрофу в 1986 году и теперь снова угрожает безопасности мира, оккупировав крупнейшую атомную станцию в Европе. Речь идет о Запорожской АЭС.

Мир должен знать правду об атаке на ЗАЭС

В результате вторжения в Украину российский агрессор оккупировал ЧАЭС. Если в Чернобыле обошлось без стрельбы, то на ЗАЭС произошел обстрел с пожаром.

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Путинский режим несет угрозу не только Украине, но и всему миру. Поэтому украинцев просят распространять среди иностранцев правдивые картинки о том, что российская армия атаковала ЗАЭС.

Картинки об атаке России на ЗАЭС / Фото из телеграма Лещенко

В ночь на 4 марта российская армия обстреливала Запорожскую АЭС, из-за чего возник пожар.

Спасателям удалось его ликвидировать, хотя российская армия не давала им доступ.

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что радиационный фон в норме. На ЗАЭС еще раньше остановили два энергоблока.

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