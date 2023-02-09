У Зеленского обещают "приятные сюрпризы" после общения с Макроном
Источник:Андрей Ермак
Владимир Зеленский пообщался с Эммануэлем Макроном во время поездки в Брюссель на саммит ЕС. В Офисе Президента анонсировали "приятные сюрпризы" для нашего народа.
Так, впереди украинцев ждут только хорошие новости. Зеленский запланировал новые переговоры по вооружению для нашего государства.
Важно Я здесь, чтобы защитить путь украинцев домой, – главное из речи Зеленского в Европарламенте
У Зеленского обещают "приятные сюрпризы"
Глава Офиса Президента Андрей Ермак рассказал, что во время дороги в Брюссель Зеленский продолжил общаться с Макроном и другими союзниками.
Вместе с президентом на борту самолета общался, в том числе с политическим советником французского лидера Эммануэлем Бонном, а также французской дипломаткой Изабель Дюмон. У нас отличная связь между командами и у всех единственная цель – победа над Россией. Сегодня еще готовим приятные сюрпризы,
– отметил Ермак.
Глава ОП также подчеркнул, что впереди также будут переговоры по вооружениям. Детали он пока не уточнил.
Визит Зеленского в Брюссель: что известно
- О прибытии Владимира Зеленского на саммит ЕС стало известно 9 февраля около 11:00. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен поприветствовала Зеленского в Брюсселе.
Когда украинский президент вошел в зал Европарламента, все лидеры ЕС встретили его стоя и аплодисментами. Затем Зеленский со слезами на глазах сказал "Слава Україні".
Во время речи Зеленский поблагодарил всех европейцев за помощь и совместную борьбу.
Кстати, Зеленский вместе с главой ЕП Робертой Мецолой прослушали гимн Украины и гимн Евросоюза. Они звучали перед речью нашего президента в Европарламенте.