У Зеленского обещают "приятные сюрпризы" после общения с Макроном

Владимир Зеленский пообщался с Эммануэлем Макроном во время поездки в Брюссель на саммит ЕС. В Офисе Президента анонсировали "приятные сюрпризы" для нашего народа.

Так, впереди украинцев ждут только хорошие новости. Зеленский запланировал новые переговоры по вооружению для нашего государства.

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У Зеленского обещают "приятные сюрпризы"

Глава Офиса Президента Андрей Ермак рассказал, что во время дороги в Брюссель Зеленский продолжил общаться с Макроном и другими союзниками.

Вместе с президентом на борту самолета общался, в том числе с политическим советником французского лидера Эммануэлем Бонном, а также французской дипломаткой Изабель Дюмон. У нас отличная связь между командами и у всех единственная цель – победа над Россией. Сегодня еще готовим приятные сюрпризы,

– отметил Ермак.

Глава ОП также подчеркнул, что впереди также будут переговоры по вооружениям. Детали он пока не уточнил.

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