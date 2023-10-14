На фоне войны в Израиле в украинцев снова проснулся комплекс неполноценности

Сейчас почему-то очень многие в сети начали сравнивать патриотизм Израиля и Украины в первые дни вторжения в эти страны России и ХАМАС соответственно.

Сравнивать можно только тогда, когда условия одинаковы

Начались массовые рассказы о самопожертвовании израильтян как в самой стране, так и в других странах, а также какие-то странные акценты, что украинцы делали меньше.

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Я просто напомню, что в первые дни полномасштабной войны в Украине сотни тысяч украинцев ушли на войну в полной неопределенности. Со стрелковым оружием против танковых колонн и при полном доминировании противника в воздухе и артиллерии. Сотни миллионов долларов ежедневно тратила диаспора и украинцы на поддержку воинов.

Украине не было и нет равных по масштабам патриотизма и помощи от гражданских в первые дни войны.

Не обесценивайте то, что мы сделали. Что сделали люди, которые ценой своей жизни и здоровья остановили нашествие сил противника, превосходившие нас в разы. Противника, считавшегося "второй армией в мире".

Нам есть чему учиться у Израиля, но мы достойно встретили врага, имевшего преимущество в десятки раз. Мы сделали то, что от нас никто не ожидал, даже союзники-оптимисты. Мы до сих пор стоим ценой сверхусилия и исключительного героизма. И во многом вопреки надеждам и действиям некоторых политиков.

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И еще – сравнивать можно только при равных условиях. А они, заметьте, совсем не равны. От территории боевых действий до соотношения в артиллерии, авиации и всех других видах вооружения. И, конечно, соотношение количества солдат.

Израильским воинам – военной удачи. А нам все же надо когда-нибудь начать избавляться от комплексов неполноценности. Не унижайте ВСУ и вклад гражданских украинцев. Это все усталость. Просто вспоминайте первые дни.