Россиянам объясняют, что украинцы – не люди, – ГУР об информационных вбросах врага
Россия продолжает распространять абсурдные мифы об украинцах. Часто такие выдумки направлены на внутреннюю аудиторию страны-агрессора.
Об этом 24 Каналу рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов. В частности, недавно в сети начали распространять фото плитки шоколада, которая называется "Смерть Алешки".
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В Центре стратегических коммуникаций объяснили, что этот фейк направлен на то, чтобы показать, что украинцы якобы хотят смерти российских детей.
Как отметил представитель ГУР МО, Россия ежедневно реализует целый ряд информационно-психологических операций против Украины. Такие ИПСО направлены как на украинцев, так и на международную аудиторию.
"Главная задача России – деморализовать украинское общество и Силы обороны, посеять неверие, а также дискредитировать Украину, в том числе украинские власти за рубежом перед нашими партнерами", – сказал Юсов.
Режим Путина пытается дегуманизировать украинцев
Однако также некоторые фейки должны работать и на самих россиян. Ведь, по словам Юсова, Кремлю важно поддерживать "геноцидный дух" среди собственного населения.
Так, как нацисты дегуманизировали образ евреев во время Второй мировой войны, точно так же Владимир Путин и его режим поступают по отношению к украинцам в глазах россиян. Россиянам объясняют, что украинцы – не люди, украинских детей не надо жалеть.
Спикер ГУР МО отметил, что Кремль распространяет тезисы о защите каких-то мифических "русских людей", а вот украинцев, мол, можно легко убивать.
Андрей Юсов рассказал о целях фейков России: смотрите видео
За геноцид украинцев должно отвечать все российское общество
Как отметил представитель Главного управления разведки, язык ненависти прекрасно ложится на хорошо подготовленную почву. Ведь российское общество десятилетиями жило в такой пропаганде.
"Россияне это "съедают" и не видят каких-либо противоречий. Причем, наверное, на подсознательном уровне понимают, что это не так", – предположил Юсов.
Однако, по его словам, жителям России проще отогнать от себя такие мысли.
Так удобно просто вычеркнуть это и сказать, что целый народ у тебя по боком – либо не существует, либо недостоин того, чтобы существовать. Это рашизм – новая форма нацизма в XXI веке,
– подчеркнул Юсов.
Он добавил, что за геноцид украинцев ответственен не только Путин и российская власть, а все российское общество, которое толерирует такие вещи.
Заявления российских пропагандистов: коротко
- Решение партнеров предоставить Украине танки изрядно испугало россиян и их пропаганду. Дошло до того, что в эфирах уже говорят о том, что так России и до поражения в войне совсем недалеко.
- В России пьяный прапорщик застрелил молодого контрактника. Ему сразу приписали, что он "погиб в бою" и сделали из него героя.
- Российская пропагандистская машина продолжает вести войну на информационном поле. В частности, оккупанты активизировались с запугиванием украинцев "общей могилизацией ".