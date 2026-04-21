О российских намерениях сообщает Центр национального сопротивления.

Что известно о новых российских средствах давления?

Оккупанты начали подготовку этих "специалистов". Уже проходят курсы и съезды, которые проходят под эгидой Академии ФСИН (федеральной службы исполнения наказаний) России и российских научных центров. Управление этими программами осуществляется российскими спецслужбами.

Деятельность этих "психологов" направлена не на помощь и поддержку людям, а на использование психологии как эффективного инструмента давления. Среди основных практик:

Создание условий полной изоляции заключенных.

Постоянное психологическое давление.

Попытки "идеологической коррекции".

Таким образом, применяя системные методы морального подавления, слома воли и навязывания нужных оккупантам нарративов, заключенных будут пытаться заставить сотрудничать или отказаться от собственной позиции.

Россия продолжает превращение пенитенциарной системы в инструмент репрессий. К уже известным на весь мир пыткам и применению физического насилия добавляются попытки психологически "сломать" человека. Такие действия являются частью системной политики давления на жителей временно оккупированных территорий.

Обратите внимание! В сентябре 2025 года Россия вышла из Европейской конвенции о запрете пыток. Тогда в эфире 24 Канала эксперт по международной безопасности фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко высказал предположение, что это решение направлено и на ситуацию внутри страны, и на внешнюю, что касается украинского направления. Он отмечал, что россияне уже давно перестали считаться с тем, что думает о них мир. Поэтому Конвенция может больше касаться внешнего курса. Прежде всего говорится о продолжении войны. Тарас Жовтенко предостерегал, что действия россиян могут становиться более жестокими.

