Мужчин пытали, женщин – в растяжку, – волонтерка из Мариуполя чудом спаслась из концлагеря

российские оккупанты берут в плен украинских военных, мирных жителей и волонтеров. Им приходится переживать ужасы концлагерей, где захватчики подвергают людей пыткам, психологическому давлению и ограничивают в самом необходимом.

Одной из побывавших там и чудом выбравшихся из плена является волонтер из Мариуполя Анна Ворошева. О помощи мариупольцам, жизни в Оленовской колонии и новостях из Мариуполя она рассказала 24 каналу.

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Анна помогала людям эвакуироваться с первых дней полномасштабной войны

В начале полномасштабного вторжения Анна вместе с единомышленниками помогала мариупольцам выезжать из города на более безопасные, подконтрольные Украине территории. По ее словам, жители города почти сразу столкнулись с проблематичностью, больше – невозможностью эвакуации. У них не было информации о том, как уехать, каким коридором или каким путем можно это сделать.

Между тем в результате взрывов ежедневно становилось меньше автомобилей и заканчивалось горючее, которое использовали для всего. В результате большинству мариупольцев не было на чем выезжать – у них не было либо автомобиля, либо бензина, либо и того, и другого.

"Мы, как и многие активные граждане, находясь в поисках самовывоза, приобщали людей, сажали к себе в машины, искали другие машины, по несколько раз возвращались из Запорожья, чтобы завезти бензин в Мариуполь и другие города, где были военные действия", – рассказала женщина.

Ожидаемо, что такая деятельность очень не нравилась людям, которые стояли на блокпостах в зоне боевых действий и представлялись военными марионеточной квазигруппировки на временно оккупированной территории Донецкой области. Люди на блокпостах попадались разные, поэтому это выливалось в совершенно разные истории.

Как волонтеры попали в плен

По словам волонтера, еще 26 марта она вместе со своей командой на 2 автобусах и внедорожнике заехала в Никольское – поселок городского типа в Мариупольском районе. На тамошнем блокпосте их около 3 часов обыскивали и отпустили, но уже на следующий день прохождение блокпоста закончилось ужасом.

На следующий же день на Мелекинском блокпосте точно такие же люди, в такой же форме нас остановили, задержали, изъяли все, что было в машине – лекарства, бензин, средства детской гигиены, и мы попали в КПЗ (камера предварительного заключения – 24 канал) райотдела, в клетку,

– поделилась она.

Вернуться на свободу Анна смогла в июле. После КПЗ она попала в Еленовскую колонию, где и организовали концлагерь для сотен украинцев. Как рассказала женщина, первое, что всех поражало там – это абсолютное несоблюдение даже тех законов, которые придумали на этой территории.

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Так, по предписанию оккупантов Анну и других волонтеров должны были задержать на 30 дней. За это время захватчики должны были выяснить, что они не имеют никакого отношения к военным, и отпустить.

"Вместо этого все протоколы переписывались, в них указывали новую дату, новый факт задержания. На второй срок, когда нам приписали следующие 30 дней, мы поняли, что это может происходить до бесконечности", – вспомнила она.

Как удерживают пленных украинцев в Еленовской колонии

В концлагере все были украинцами. Условия содержания пленных там, конечно же, не соответствуют нормам международного права. Анна рассказала, что им запрещали ходить в туалет, а в колонии постоянно раздавались сирена и колокола – шум присутствовал круглосуточно, невозможно было даже спать.

Кроме того, пленных ограничивали в воде, ее выделяли только по 150 – 200 миллилитров на человека. Не было и никаких медикаментов, даже элементарных.

"Когда случались сердечные приступы, а это происходило очень часто, то спасал только один флакон "Корвалола", который был один на 700 – 800 пленных. С его помощью могли спасти 1 – 2 человек", – рассказала волонтер.

В колонии над пленными издевались и физически. Особенно страдали мужчины. Их избивали и подвергали пыткам. "Процедура" избиения мужчин при прибытии в колонию была едва ли не обязательной, Анна назвала это "пропиской" в концлагере. Избивали их также, когда кому-то что-то не нравилось.

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Кроме того, во время осмотров мужчин заставляли часами сидеть в определенной позе – на корточках, с заложенными за голову руками. При этом нужно было все время смотреть вниз. Если кто-то не выдерживал сиденья в такой позе столько, сколько требовалось, его снова избивали.

Все это было ужасно, это постоянные крики из тюремного коридора, мольбы о помощи. Это не прекращалось очень долго,

– вспоминает Анна.

К женщинам физическую силу не применяли. Но некоторых из них ставили "в растяжку". Им нужно было принимать следующую позу – руки вывернуты ладонями к стенам, а ноги – в полушпагате. Далее ноги постоянно разбивали, чтобы увеличивалось расстояние между ступнями. Так наказывали за неповиновение – к примеру, когда они не хотели петь русский гимн или наступать на украинский флаг.

Волонтер впомнила, что ситуация с пытками и ужасными условиями начала более-менее улучшаться после появления в колонии людей из полка защитников Мариуполя и тех, кто вместе с ними выходил из "Азовстали".

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Также Анна рассказала, что россияне проводили допросы, пытаясь узнать информацию об украинских военных и другие данные. К примеру, у нее был допрос по поводу того, кого она знает из полка защитников Мариуполя, где они находились, в какой школе.

"Им не приходило в голову, что, живя мирной жизнью, люди могли вообще не знать этого. А даже если знали, то с чего они взяли, что им эту информацию дадут?", – говорит волонтер.

Нередко допросы проводили с пытками и избиениями.

Мы видели только как мужчин, особенно с каким-то высоким воинским званием, выводили и возвращали уже избитыми, или выводили, мы слышали, как его избивают, и потом заводят в камеру. Через 15 – 20 минут после избиения приходил следователь и забирал его на допрос – так их якобы готовили к допросу, к нужной "кондиции",

– рассказала она.

Как ей удалось выбраться из Оленевки

Анна объяснила, что ее освобождение из колонии – это коллективное усилие. Над этим работали власти Украины, команда нардепки Ирины Геращенко и, конечно же, родственники пленных. Именно они создавали медиашум, распространяли новости и кричали о помощи, чтобы их вытащили.

"Мы не имели никакого отношения к военным действиям, мы такие же мирные граждане и пострадавшие жители этой территории. Мы выбирались из-под авиаударов и спасали других людей. Мы доставляли гуманитарный груз, мы просто помогали людям спастись и избежать смерти", – говорит она.

Волонтер вспомнила, что когда она покидала колонию, там оставалось еще очень много людей. В основном это бывшие и нынешние военные, ВСУ, Нацгвардия, защитники Мариуполя. В общей сложности их там около 2000 – 2500. Кроме того, там осталось и несколько гражданских, в том числе и волонтеров, и бывших сотрудников полиции.

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После того как Анна вернулась на подконтрольную Украине территорию, государство и общественные организации способствовали тому, чтобы она получила помощь в виде пищи и финансов.

Женщина подала заявление в полицию. Ей помогли найти сопровождающего ее юриста, который поможет правильно оформить документы, чтобы подать в различные инстанции.

Что ей известно о ситуации в Мариуполе

Анна продолжает поддерживать связь с людьми, которые остаются в Мариуполе.

Первые вопросы, которые получаешь от оставшихся там мариупольцев – это: "За нами идут? Нас заберут? Вы к нам идете? Где вы?",

– призналась женщина.

По последней информации, которую она располагает, ситуация в городе очень тяжелая. У людей нет денег и даже воды. Сейчас они пытаются как-то законсервировать уцелевшее имущество. Они понимают, что зимой с наступлением холодов придет следующий этап эпидемиологической и гуманитарной катастрофы.

Кроме того, там усиливается режим оккупантов. Говорят о том, что город закрывают и на днях будут проводить рейды, чтобы разыскать еще не явившихся на фильтрацию людей и военных.

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