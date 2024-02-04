Волю стальным – живым и павшим: в Киеве прошла акция за возвращение защитников "Азовстали"

В Киеве 4 февраля украинцы в очередной раз вышли в центр города, чтобы напомнить миру и общественности о защитниках "Азовстали", которые до сих пор находятся в плену. Россия до сих пор удерживает их и отказывается обменивать.

Киевляне призывают украинцев не молчать, быть голосом тех, кого удерживает Россия. Как все происходило – смотрите в эксклюзивном фоторепортаже 24 Канала.

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Напоминание о защитниках "Азовстали"

В Киеве 4 февраля прошла акция Free Azovstal Defenders – неравнодушные украинцы собрались в столице с плакатами, чтобы еще раз напомнить о тех, кто до сих пор находится в российском плену. Киевляне развернули плакаты "Свободу стальным – живым и павшим", "Плен убивает", "Не молчи", "Как ты будешь молчать о тех, кто говорил здесь?".

Киевляне призывают украинцев не молчать о плене / фото Валентины Полищук, 24 Канал

На акции присутствовали и непосредственно родные воинов, которых удерживает Россия. Они призвали мир вернуть домой их мужа, сына, или отца. Родственники держали фото военных, возвращения которых они ждут. Среди них был и мальчик, который держал свое фото с папой. Когда был сделан этот снимок, он не умел даже стоять – а сейчас он вынужден напоминать всему миру о своем отце.

Множество детей ждет возвращения папы из плена / фото Валентины Полищук, 24 Канал

Также присутствующие выстроили большими красными буквами хэштег FreeAzov. В это время в поддержку акции сигналили неравнодушные водители, которые проезжали мимо.

Как проходила акция в поддержку пленных "азовцев": смотрите видео

Каждое воскресенье в 12:00 такие мероприятия проводятся в разных местах украинской столицы, чтобы привлечь как можно больше киевлян и напомнить о том, что сотни азовцев находятся в плену.

Акция-напоминание о пленных защитниках "Азовстали" / фото Валентины Полищук, 24 Канал

Украинцы в российском плену