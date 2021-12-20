Украинцы поддерживают роспуск Рады и отставку Кабмина: результаты опроса

Большинство украинцев выступают за роспуск действующего состава парламента и проведение досрочных выборов. Также граждане Украины не прочь увидеть, как уйдет в отставку кабмин Дениса Шмыгаля.

Таковы результаты опроса, который провела социологическая группа "Рейтинг". Опрашивали респондентов с 14 по 16 декабря.

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63% украинцев – за роспуск Верховной Рады

Согласно результатам 63% украинцев поддерживают роспуск действующего созыва парламента. 35% опрошенных признались, что скорее они выступают против такого шага. Только 2% затруднились ответить.

Что касается деятельности правительства под руководством Дениса Шмыгаля, то оно тоже украинских граждан не удовлетворяет. Правда, к Кабмину больше украинцев благосклонны, чем к парламенту. 58% выступили за отставку действующего правительства и избрание нового. Такую идею не поддержали 39%, а 3% было трудно определиться с ответом.

Что касается работы президента Зеленского, то его отставку и назначение новых выборов поддержали бы 43% опрошенных, против были – 54%, а 3% было трудно определиться.

Опрос группы "Рейтинг" / Изображение с сайта

Что известно об опросе

Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: CATИ. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.

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