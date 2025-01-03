Украинские мужчины в Польше начали получать фейковые "повестки" с угрозами

Украинские мужчины в Польше начали получать фейковые письма от якобы Управления по делам иностранцев. В них говорится о призыве на военную службу.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на польское Управление по делам иностранцев. Отмечается, что авторы "повесток" обещают посетить адресата, чтобы якобы доставить к месту мобилизации.

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Украинцам в Польше поступают фальшивые письма

В письмах граждан Украины призывают проходить военную службу, угрожая юридической ответственностью и экстрадицией.

В связи с полученным сигналом о ложном письме гражданину Украины Управление по делам иностранцев объясняет, что не является автором повестки о прохождении военной службы,

– говорится в заявлении.

Управление по делам иностранцев также показало, как выглядит фальшивое письмо с призывом на военную службу.

Украинцы получают фейковые "повестки" с угрозами экстрадицией / Фото: Управление по делам иностранцев

К слову, в Польше действительно формируется Украинский легион. В конце декабря 2024 года стало известно, что первые добровольцы из него уже отправились в Украину. Однако, как сообщил посол Украины в Польше Василий Боднар, добровольцы едут пока не на фронт, а на обучение – теперь легионеры продолжат обучение на украинских полигонах.