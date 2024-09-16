"Разве ты не должен защищать свою страну": Сикорский высказался об украинских мужчинах в Польше

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский неприятно удивлен большим количеством украинских мужчин в стране. Он считает, что они должны защищать родную землю у себя дома.

Соответствующее заявление Сикорский озвучил в интервью. По его словам, закон о мобилизации в Украине приняли "слишком поздно".

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Сикорский высказался об украинских мужчинах в Польше

Глава МИД Польши говорит, что обновленный закон о мобилизации следовало принимать на год раньше, "когда было еще много добровольцев". В то же время он выразил удивление тому, как много украинских мужчин находятся в Польше.

Я хожу в парикмахерскую в Варшаве, и меня стрижет молодой украинский парикмахер. И у меня есть к нему вопрос: "Что ты здесь делаешь? Разве ты не должен защищать свою страну?",

– рассказал польский чиновник.

По его словам, Варшава не выплачивает трудоспособным беженцам социальную помощь. Также он поставил под сомнение то, нормально ли создание финансовых стимулов для украинских мужчин, чтобы они жили в ЕС.

"Киев сообщил нам, что вы хотите вернуть украинцев, что вам нужны налогоплательщики, нужны люди, которые работают на заводах. Но также вам нужны люди, чтобы заменить тех храбрых солдат, которые сейчас на линии фронта", – добавил Сикорский.