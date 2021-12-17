Украинцы стали получать тысячу за вакцинацию: книжные сайты не выдержали

Старт "еПоддержки" обещали на 20 – 21 декабря. Однако уже 16 числа банки начали перечислять украинцам обещанную главой государства тысячу гривен за вакцинацию.

Эти деньги главным образом должны пойти на поддержку пострадавшего от пандемии бизнеса. То есть потратить их можно только на ограниченный перечень товаров и услуг.

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Заработала "еПоддержка": люди начали получать деньги

Несколько украинских банков уже начали начислять 1000 гривен на карты, открытые в рамках программы "eПоддержка" 16 декабря (пока речь идет об участниках бета-тестирования сервиса, в целом старт программы запланирован на 20 – 21 декабря). Конечно, люди сразу начали и тратить их.

Первый день выплат и трат показал, что украинцы – читающая нация. На это обратил внимание в телеграме министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Тем временем участники бета-тестирования своей активностью "положили" уже несколько популярных книжных интернет-магазинов. Классный показатель того, что мы – читающая нация!

– написал он.

Коротко о том, как получить "тысячу Зеленского"

Условия получения тысячи за вакцинацию:

Возраст от 18 лет и полный курс прививки против коронавируса.

Регистрация в приложении "Дия" и сгенерированный там сертификат.

Заявка на получение выплат (оформить до 29 декабря).

И открытая карта в банке по программе "еПоддержка".

Потратить эти деньги можно на:

Культуру (книги, кино, театр, концерты).

Спорт (спортивные клубы, фитнес и так далее).

Транспорт (Укрзализныця, внутренние авиарейсы).

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также президент Зеленский анонсировал, что впоследствии будет возможность купить лекарства за эти 1000 гривен, но только для людей старше 60 лет.

Полный текст публикации Михаила Федорова в телеграме:

Тем временем участники бета-тестирования своей активностью "положили" уже несколько популярных книжных интернет-магазинов. Классный показатель того, что мы – читающая нация!