Тюрьма для украинцев: активисты получили базу данных о тех, кого содержат в неволе на ВОТ

Активисты "Кибер Сопротивления" получили обширную базу данных, содержащую информацию об украинцах, которые содержатся в неволе на ВОТ. На территории Луганской области в неволе находится около 2 тысяч украинских граждан.

Большинство заключенных составляют именно украинцы, всю жизнь прожившие в Луганской области – но после прихода оккупантов они стали считаться "иностранцами". Также в тюрьмах находится много людей, военнопленных – их там содержат незаконно.

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Украинцы в плену "русского мира"

Активисты получили доступ к большому массиву данных о карательной системе так называемой ЛНР. Она, в том числе, содержит данные об иностранцах, находящихся в тюрьмах в Луганской области. По информации многолетнего руководителя так называемой пенитенциарной системы Алексея Череповского, в Луганской области удерживают 2101 иностранного гражданина.

"Иностранцы" в абсолютной своей массе – это граждане Украины, которые родились и всю жизнь живут в Луганской области. Однако в этом списке есть и белорусы, азербайджанцы, армяне, грузины, казахи и другие.

Так называемые "иностранцы" составляют более 50% от числа осужденных на временно оккупированной части Луганской области. Общее наполнение колоний и изоляторов по состоянию на май 2023 составляет 3756 человек.

Также полученная "Кибер Сопротивлением" информация содержит данные о наполняемости конкретных исправительных заведений. В частности, в Алчевской колонии половина удерживаемых больна туберкулезом, в Селезновской содержат женщин, а Краснолуцкая — считается "зоной для политических".

В Краснолуцкой колонии более трех десятков человек осуждены по статьям о государственной измене или шпионаже. Большинство таких осужденных – бывшие члены бандформирований "ЛНР" или чиновники оккупационной администрации. Все они в свое время попали под "чистку". Также значительная часть удерживаемых — это те, в отношении которых нет даже фейковых приговоров. Это, к примеру, могут быть военнопленные.

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