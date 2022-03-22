Украинцы уничтожили российский катер "Раптор" возле Мариуполя: появилось видео
Источник:телеграм "Новости Украины. Слава ВСУ!"
На днях украинские защитники уничтожили у Мариуполя вражеский катер проекта "Раптор". В сети обнародовали видео, как это происходило.
Украинцы продолжают обезвреживать как технику русских захватчиков, так и личный состав неприятеля. На днях оккупанты потеряли катер "Раптор".
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Видео обезвреживания катера "Раптор"
Видео уничтожения мариупольскими защитниками русского катера "Раптор". Вот это хорошо!
– подписали ролик.
Напомним, накануне в полку "Азов" сообщили, что за сутки 20 марта украинские защитники уничтожили 2 танка врага, а также 17 оккупантов. Кроме того, защитники Мариуполя утопили вражеский катер проекта "Раптор". Более того – в тот день защитникам города удалось захватить трофейное вооружение врага. Речь идет о РПГ-30, ПТУР "Фагот", АГС-17, крупнокалиберном пулемете "Корд", РПО "Шмель".
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