Единственное, что видели – это фото из судилищ: сколько защитников "Азовстали" до сих пор в плену России

Россия уже почти 500 дней удерживает в плену защитников Азовстали. Украинские защитники вышли из разбомбленного завода в Мариуполе в мае 2022 года.

На сегодняшний день более 1 500 защитников Мариуполя до сих пор в руках врага, среди них – почти 700 азовцев. Об этом в комментарии к материалу 24 Каналу сообщила соучредитель Ассоциации семей защитников "Азовстали" Марианна Хомерики.

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Россия удерживает более 1500 защитников Мариуполя

Периодически информацию о них руководство бригады и Ассоциация получали, когда из плена возвращались некоторые защитники обороны Мариуполя.

О части бойцов родные могли узнать только со слов тех, кто возвращается из плена, если они видели там тех или иных лиц. Однако, поскольку последний раз защитников "Азовстали" обменивали 6 мая, то с тех пор и до сегодня никакой новой информации о пленных защитниках нет,

– сказала она.

Марианна Хомерики добавила, что единственная информация о состоянии пленников – это фото и видео из судилищ, которые устроила Россия над украинскими военными.

"Единственное, что видели в последнее время – это фото и видео из судилищ, которые оккупанты устраивают над нашими военными. На этих кадрах видно их тотальное истощение, похудение и следы физического воздействия", – отметила она.

Хомерики рассказала, что Ассоциация семей защитников "Азовстали" работает над организацией новых мероприятий с напоминанием Украине и миру, что защитники Мариуполя уже 500 дней находятся в плену.

Для этого Ассоциация обратилась к украинцам, которые находятся за рубежом. С 20 по 30 сентября состоятся митинги по меньшей мере в 11 городах мира.

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