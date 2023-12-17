"Не молчи – плен убивает": семьи военнопленных провели акции в Киеве, Запорожье и Варшаве
Источник:"Радио Свобода"
Родственники военнопленных 17 декабря вышли на акцию в Киеве, Запорожье и Варшаве. Они стремятся напомнить, что тысячи украинцев являются пленниками Кремля и не могут в праздники быть рядом со своими родными.
Организаторы подчеркивают, что о военнопленных нет никаких известий. Последний обмен был в июне.
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Акция в Запорожье и Киеве
В воскресенье 17 декабря в центре Запорожья собралось около двух сотен родных и близких украинских военнопленных, оборонявших Мариуполь. Они образовали живую цепь и взяли в руки плакаты с надписями "Свободу защитникам Мариуполя", "Save Azovstal", "Не молчи – плен убивает" и другие. Кроме этого, они скандировали "Украина ждет героев".
Мы умоляем весь мир, все общество, чтобы нашли рычаги и вернули наших ребят. Год назад я получила от брата письмо и все. К сожалению, тишина. Буквально 3 месяца назад МККК подтвердило, что он в плену. Пока нет никакой информации,
– говорят родственники пленных.
Также перед зданием Запорожской ОГА установили инсталляцию в виде рождественской елки из металла, обмотанной колючей проволокой. Таким образом, организаторы хотели напомнить, что некоторые военные праздники проведут в российском плену.
Акция родных военнопленных в Запорожье / фото "Укринформ"
Подобную акцию-напоминание об украинских военнопленных провели и в Киеве.
Акция в Варшаве
Кроме этого и в Варшаве несколько десятков украинцев вышли на акцию-напоминание о пленных. Они также держали плакаты, а также фото и имена пленников Кремля с просьбой к миру помочь их освободить.
Родственники жалуются, что о военнопленных нет никаких известий и они узнают об их судьбе с российского телевидения. К примеру, командиру защитников Мариуполя – 27-летнему Владиславу, суд "ДНР" вынес приговор. Он получил 20 лет тюрьмы только за то, что защищал свою землю.
Последний раз он звонил по телефону в сентябре прошлого года. Тогда он находился в Оленевке, сообщить, что после теракта с ним все хорошо, что он жив и всех их из Оленевки перевозили. После этого он находился в Волгоградской области в СИЗО. С тех пор не было никакой информации, ни одного звонка, ни одного письма,
– рассказывает жена Владислава.
Организовали ответную акцию участники общественной инициативы "Евромайдан-Варшава". По их данным, в российском плену находятся не менее 4337 человек, в том числе 763 гражданских. Активисты отмечают, что состояние пленников критическое, они теряют от 10 до 30 килограммов, некоторые возвращаются домой в гробах.
Пленные украинцы
- Россия и Украина фактически прекратили обмен пленными в тех объемах, что были раньше. Москва заморозила процесс. Киев готов обменивать российских пленных на украинцев, однако другая сторона не идет на встречу. Вполне возможно, что таким образом она пытается расшатать общество – часть пропаганды.
- Дмитрий Лубинец подчеркивает, что в российском плену для украинцев созданы очень тяжелые условия. Один из украинских пленников менее чем за полгода потерял 77 килограммов весы тела. Украина не может установить местонахождение пленных, поскольку тем не позволяют даже писать письма.
- По всей вероятности, россияне понимают, что "влипли" – после освобождения пленников мира станет известно о пытках и издевательствах из украинцев. Генералитет боится, что они станут международными преступниками и в их отношении выпишут арест. Именно поэтому они не допускают больших обменов.