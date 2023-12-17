"Не молчи – плен убивает": семьи военнопленных провели акции в Киеве, Запорожье и Варшаве

Родственники военнопленных 17 декабря вышли на акцию в Киеве, Запорожье и Варшаве. Они стремятся напомнить, что тысячи украинцев являются пленниками Кремля и не могут в праздники быть рядом со своими родными.

Организаторы подчеркивают, что о военнопленных нет никаких известий. Последний обмен был в июне.

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Акция в Запорожье и Киеве

В воскресенье 17 декабря в центре Запорожья собралось около двух сотен родных и близких украинских военнопленных, оборонявших Мариуполь. Они образовали живую цепь и взяли в руки плакаты с надписями "Свободу защитникам Мариуполя", "Save Azovstal", "Не молчи – плен убивает" и другие. Кроме этого, они скандировали "Украина ждет героев".

Мы умоляем весь мир, все общество, чтобы нашли рычаги и вернули наших ребят. Год назад я получила от брата письмо и все. К сожалению, тишина. Буквально 3 месяца назад МККК подтвердило, что он в плену. Пока нет никакой информации,

– говорят родственники пленных.

Также перед зданием Запорожской ОГА установили инсталляцию в виде рождественской елки из металла, обмотанной колючей проволокой. Таким образом, организаторы хотели напомнить, что некоторые военные праздники проведут в российском плену.

Акция родных военнопленных в Запорожье / фото "Укринформ"

Подобную акцию-напоминание об украинских военнопленных провели и в Киеве.

Акция в Варшаве

Кроме этого и в Варшаве несколько десятков украинцев вышли на акцию-напоминание о пленных. Они также держали плакаты, а также фото и имена пленников Кремля с просьбой к миру помочь их освободить.

Родственники жалуются, что о военнопленных нет никаких известий и они узнают об их судьбе с российского телевидения. К примеру, командиру защитников Мариуполя – 27-летнему Владиславу, суд "ДНР" вынес приговор. Он получил 20 лет тюрьмы только за то, что защищал свою землю.

Последний раз он звонил по телефону в сентябре прошлого года. Тогда он находился в Оленевке, сообщить, что после теракта с ним все хорошо, что он жив и всех их из Оленевки перевозили. После этого он находился в Волгоградской области в СИЗО. С тех пор не было никакой информации, ни одного звонка, ни одного письма,

– рассказывает жена Владислава.

Организовали ответную акцию участники общественной инициативы "Евромайдан-Варшава". По их данным, в российском плену находятся не менее 4337 человек, в том числе 763 гражданских. Активисты отмечают, что состояние пленников критическое, они теряют от 10 до 30 килограммов, некоторые возвращаются домой в гробах.

Пленные украинцы