Самое страшное событие – это "прием", – украинский заложник о попадании в российский плен

Российские оккупанты пренебрегают нормами международного права, когда берут гражданских людей в плен. Так, самым страшным процессом в попадании в плен страны-агрессорки является так называемый "прием" россиянами украинских заложников.

Об этом корреспонденту 24 Канала рассказал гражданский заложник Николай Захожий, которого на протяжении нескольких месяцев удерживали россияне. Он также подчеркнул, что условия плена в России значительно отличаются от тех, в которых находятся оккупанты в Украине.

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Гражданский заложник рассказал об условиях плена в России

Захожего захватили в плен захватчики еще в марте 2022 года, когда он возвращался домой. Впоследствии его и нескольких гражданских заложников отправили в Курскую область, где поместили в местное СИЗО.

Самое страшное событие – это "прием", когда охрана выискивается в ряд, мы бежим по одному и нас бьют шокерами, дубинками и не дай бог где-то упасть, надо обязательно добежать до конца. На улице издевательства продолжались несколько часов, после чего мы попали в свою камеру и в первый день нас оставили в покое,

– сказал заложник.

В то же время он подчеркнул, что пытки с российской стороны продолжались каждый день, а самих украинских заложников избивали, не давали нормально помыться и унижали. Кроме того, оккупанты принудительно выводили украинцев на допросы, собирали анализы ДНК и заставляли целого стоять на ногах.

"Окна забиты, дневного света ты не видишь, постоянно живешь под лампочками. А что касается еды, то, возможно, они дают и разную, но очень мало. Порция очень маленькая, нормальный человек не наестся, даже не тратя активные калории", – подчеркнул Захожий.

После этого украинца отправили в Тульскую область, где снова начался процесс "приема" и пытки. Захожий подчеркнул, что после этого, его 3 – 4 дня не трогали, а затем снова начали унижать и избивать.

Он также сказал, что в его камере находилось около 14 человек, а в соседней – 20. Все они, по его словам, были гражданскими.

Никакие организации не приезжали проверить состояние пленных

Женевская конвенция запрещает удерживать гражданских людей в заложниках или захватывать их во время войны. Нарушение этих норм считается военным преступлением.

Захожий рассказал, что однажды к ним в камеру зашли охранники, раздали листы бумаги и сказали написать, что заложников содержат в "достойных условиях": якобы дают есть, пить, не бьют и позволяют мыться. В то же время украинец подчеркнул, что за 340 дней удержания он не видел ни разу никого из международных организаций.

Если бы хоть иногда к нам приезжала какая-то организация, то у россиян не было бы возможности постоянно нас лупить. Это неприемлемо, если бы их кто-нибудь увидел,

– подчеркнул Захожий.

О пребывании в плену у россиян Захожий смог сообщить свою семью лишь передав информацию через людей, с которыми он вместе находился в камере. Так, одни из обмененных украинцев передали информацию о Захожем его родственникам.

Он также сказал, что информацию заложники вообще не получали. По его словам, до октября 2022 года они вообще не знали, что происходит в Украине, а впоследствии им включали российских пропагандистов, и так они смогли узнать о положении вещей, связанных с войной.