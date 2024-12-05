"Они среди тысяч украинцев": Зеленский сказал, сколько мэров и глав громад во вражеском плену

Зеленский заявил, что в российском плену находятся по меньшей мере 6 глав украинских городов и громад. Он призвал мир усилить давление на Россию, чтобы возвращать домой мирных пленных, которых годами в ужасных условиях удерживает Россия.

Зеленский поблагодарил тех партнеров, которые присоединились к усилиям по возвращению украинских пленных. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского в телеграме.

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Сколько украинских граждан находятся в российском плену

В своей речи Зеленский вспомнил, что недавно в российском плену погиб мэр города Днепрорудное, что в Запорожье, Евгений Матвеев. Он был захвачен в плен еще в марте 2022 года, когда пытался помочь людям своей громады.

Сейчас в российском плену по меньшей мере 6 мэров городов и глав громад.

Они среди тысяч украинцев, которые ни в чем не виноваты, но годами в неволе. Не только с 2022 года, но и с 2014. Мы делаем все, чтобы их вернуть. 3767 украинцев и украинок уже вернулись из плена. Мы привлекаем для этого посредников, мы ищем различные переговорные, политические и юридические возможности,

– сказал Зеленский.

Он отметил, что очень обидно, что многие в мире не прилагают усилий, чтобы спасти невинных украинцев из плена и наказать Россию за все её преступления.

Он призвал все организации и государства присоединиться к защите прав людей, находящихся в российском плену.

Зеленский вспомнил инцидент в Совбезе ООН, где российский представитель улыбался на фоне обвинений России в пытках украинцев. Только вместе, по его словам, мир может наказать преступников и не позволять им безнаказанно смеяться.