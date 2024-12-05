Зеленський подякував тим партнерам, які долучилися до зусиль з повернення українських полонених. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського у телеграмі.

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Скільки українських громадян перебувають у російському полоні

У своїй промові Зеленський пригадав, що нещодавно у російському полоні загинув мер міста Дніпрорудне, що на Запоріжжі, Євгеній Матвіїв. Він був захоплений у полон ще у березні 2022 року, коли намагався допомогти людям своєї громади.

Зараз у російському полоні щонайменше 6 мерів міст і голів громад.

Вони серед тисяч українців, які ні в чому не винні, але роками у неволі. Не тільки з 2022 року, а й з 2014. Ми робимо усе, щоб їх повернути. 3767 українців і українок вже повернулися з полону. Ми залучаємо для цього посередників, ми шукаємо різні переговорні, політичні та юридичні можливості,

– сказав Зеленський.

Він зазначив, що дуже прикро, що багато хто у світі не докладає зусиль, щоб врятувати невинних українців з полону та покарати Росію за всі її злочини.

Він закликав всі організації та держави долучитися до захисту прав людей, що перебувають у російському полоні.

Зеленський згадав інцидент у Радбезі ООН, де російський представник посміхався на фоні звинувачень Росії у катуваннях українців. Тільки разом, за його словами, світ може покарати злочинців і не дозволяти їм безкарно сміятися.