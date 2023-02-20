Украинский экипаж произвел первый выстрел из Leopard 2A6: исторические кадры
Источник:Алексей Макеев
Защитники проходят военные учения в Германии. Вблизи города Мунстер они овладевают тяжелыми танками Leopard 2.
Об этом 20 февраля написал посол Украины в Германии Алексей Макеев.
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"Первый выстрел украинского экипажа на немецком танке Leopard 2A6 во время тренировок на военном полигоне в городе Мунстер, Германия! Сняли сегодня с борта немецкого бронетранспортера Фукс", – сообщил Макеев.
Украинские защитники овладевают Leopard 2A6: смотрите видео
Тренировка на ЗРК Patriot
Военные ВСУ также овладевают в Германии ЗРК Patriot. Они тренируются 6 дней в неделю. Воздушные силы опубликовали фото учений.
В общей сложности тренировка происходит на трех станциях. В Вооруженных силах ФРГ отметили, что украинцам удается быстро учиться. Мотивация высока, потому что все знают, о чем идет речь, – отметил немецкий офицер.
Военная помощь для Украины: последние новости
- США 20 февраля объявили о военной помощи на 460 миллионов долларов. Она предусматривает HIMARS, радары воздушного наблюдения, противотанковые системы Javelin, машины Bradley Infantry Fire Support Team, приборы ночного видения.
- Британский премьер-министр Риши Сунак заявил, что готов отправлять в Украину ПВО и дальнобойное оружие. Глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что к Великобритании присоединятся и другие страны.
- В Киев 20 февраля приехал президент США Джо Байден. Владимир Зеленский заявил, что результат встречи украинцы увидят на поле боя.