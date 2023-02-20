Украинский экипаж произвел первый выстрел из Leopard 2A6: исторические кадры

Защитники проходят военные учения в Германии. Вблизи города Мунстер они овладевают тяжелыми танками Leopard 2.

Об этом 20 февраля написал посол Украины в Германии Алексей Макеев.

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"Первый выстрел украинского экипажа на немецком танке Leopard 2A6 во время тренировок на военном полигоне в городе Мунстер, Германия! Сняли сегодня с борта немецкого бронетранспортера Фукс", – сообщил Макеев.

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Тренировка на ЗРК Patriot

Военные ВСУ также овладевают в Германии ЗРК Patriot. Они тренируются 6 дней в неделю. Воздушные силы опубликовали фото учений.

В общей сложности тренировка происходит на трех станциях. В Вооруженных силах ФРГ отметили, что украинцам удается быстро учиться. Мотивация высока, потому что все знают, о чем идет речь, – отметил немецкий офицер.

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