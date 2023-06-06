"Остановите экоцид": украинцы вышли на митинг под здание Еврокомиссии в Брюсселе

В Брюсселе украинцы вышли под здания Совета ЕС и Еврокомиссии. Митинги проходят из-за подрыва Россией Каховской дамбы.

Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала. Участники акции призвали признать Россию государством-террористом.

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Митингующие вышли с призывом к усилению санкций против России и предоставлению Украине больше оружия.

В Брюсселе украинцы вышли на митинг / Фото Софии Назаренко для 24 Канала

Мы вышли на демонстрацию, потому что сегодня решисты взорвали дамбу на Новой Каховке и мы требовали от Европейского Совета и Европейской Унии наконец-то признать Россию государством-спонсором терроризма,

– заявила организатор митинга Елена Кужим.

Митингующие требуют признать Россию государством-террористом: видео

По ее словам, несмотря на то, что ЕС тянет больше года, чтобы признать Россию государством-террористом, украинцы не сдаются и верят, что смогут добиться этого статуса для страны-агрессора.

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