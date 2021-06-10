"Героям слава": украинцы запустили флешмоб с формой сборной, среди них – Кулеба

УЕФА требует от Украины убрать с формы "Героям слава". Такое решение сильно возмутило украинцев. Они поддерживают форму своей сборной, запустив в фейсбуке флешмоб – с обложками, на которых – этот лозунг.

К акции в соцсети присоединился и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Главный дипломат страны разместил на обложке форму сборной.

К теме Лозунг на форме украинской сборной оправдан, – у Зеленского отреагировали на скандал

Ко флешмобу присоединился глава МИД

Фото глава МИД подписал лаконично и метко "Слава Украине". Ответ же можно прочитать на ячейке, что на изображении.

В ОП считают, что лозунг – подходящий

Отметим, что ранее на скандал из-за лозунга, который близок каждому украинцу, отреагировали и у президента Зеленского. В ОП считают, что "Героям слава" – место на форме сборной и никаких оговорок на этот счет нет. А в УЕФА, добавили в Офисе Президента, должны принимать решения без всякого политического влияния.

Украинцы меняют обложки в фейсбуке

Не сомневаются в том, что форму сборной менять не стоит, и тысячи украинцев. Обложки в фейсбуке окрашиваются в сине-желтый. И таких обложек ежеминутно становится все больше.

Коротко о скандале с формой украинской сборной:

Новую форму украинской сборной по футболу представили 6 июня. На футболке – карта Украины, конечно с Крымом, а также лозунги – "Слава Украине" и "Героям слава".

Украинцы с восторгом встретили новую форму.

Недовольство сразу выразила Москва. Мол, Крым – российский, а лозунг "Героям слава" – националистический.

После жалобы России в УЕФА потребовали убрать с формы "Героям слава".