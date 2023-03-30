Украинцы завершили обучение на ЗРК Patriot в США, – Пентагон

Группа украинских военных завершила обучение на ЗРК Patriot в США. Украинские бойцы отправились в Европу для взаимодействия с побратимами, которые проходят обучение в Европе.

Об этом на брифинге в четверг заявил спикер Пентагона Патрик Райдер. По его словам, обучение на Patriot закончила группа из 65 украинских солдат, пишет 24 Канал.

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Обучение украинских бойцов длилось 10 недель

Украинские бойцы проходили обучение на системах противовоздушной обороны Patriot на базе Форт-Силли в Оклахоме.

Отметим, что 22 марта американские СМИ информировали, что украинцы успешно освоили систему Patriot в США. В сообщении говорилось, что тренировки продолжались в течение 10 недель под руководством инструкторов армии США.

В США высоко оценили возможности украинских бойцов. В частности, чиновники США рассказали, что украинцы настолько быстро научились основам системы Patriot, что им дали дополнительную, интенсивную подготовку.

На этой неделе 65 украинских военнослужащих сил противовоздушной обороны завершили обучение на системах Patriot в Форт Силл, штат Оклахома, и теперь вернулись в Европу. Они интегрируются с другими украинскими противовоздушными войсками, а также с системами ПВО Patriot, предоставленными США, Германией и Нидерландами,

– заявил Райдер на брифинге.

Представитель Пентагона сообщил, что в конце этого месяца ожидается завершение обучения группы из более 4000 украинских солдат в составе двух бригад, одна из которых оснащена БМП Bradley, а другая – ББМ Stryker, после чего они вернутся в Украину.

"В настоящее время в Германии на полигонах Графин-Бир и Хохенфельс продолжаются дополнительные тренировки по общевойсковой подготовке", – резюмировал Райдер.



Как ЗРК Patriot поможет Украине / Инфографика 24 Канала

Сколько ЗРК Patriot получит Украина

Передачу ЗРК Patriot в Украину анонсировали три страны: США, Германия и Нидерланды. Украинский журналист Остап Ярош со ссылкой на представителя Минобороны США информировал, что первые ЗРК Patriot появятся в Украине уже "в ближайшие недели".

До этого было немало спекуляций о том, что Украина уже якобы получила ЗРК Patriot. Однако эту информацию опровергли официальные лица в Киеве.

Президент Владимир Зеленский информировал, что в настоящее время Украине гарантировали три батареи ЗРК Patriot. В то же время, глава государства отметил, что Украине нужны 20 батарей Patriot для защиты от российских ракет. Более того, он предположил, что даже этого может быть недостаточно.

Украине необходимы комплексы Patriot, которые практически способны сбивать такие ракеты как Х-22 и другие скоростные цели. Также ЗРК Patriot может сбивать БПЛА, вертолеты и самолеты.