Штурмовал Рубежное и Северодонецк: в Украине осудили пророссийского боевика

В Украине осудили боевика, попавшего в плен к украинским военным. Оккупанты воевал на стороне России и штурмовал Рубежное и Северодонецк.

Боевик так называемой террористической организации "ЛНР" получил 10 лет заключения. Сообщается, что в начале полномасштабного вторжения он добровольно вступил в ряды оккупационных группировок Южного военного округа России.

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Осужден наводчик-оператор БМП оккупантов

Боевик активно участвовал в боевых действиях против Сил обороны на территории Славяносербского района Луганской области. Кроме этого, он совместно с российскими военными захватывал Рубежное и Северодонецк.

Во время штурма украинских городов враг обстреливал жилые дома из танков, минометов и тяжелых огнеметных систем залпового огня "Солнцепек". Боевик попал в плен к украинским защитникам во время боевых столкновений на Луганском направлении в июне 2022 года.

Злоумышленником оказался житель временно оккупированного Суходольска, который в 2021 году присоединился к рядам незаконных вооруженных формирований 2 армейского корпуса вооруженных сил России.

Там его назначили "оператором-наводчиком" вражеской бронетехники, в том числе российских БМП. Именно из них он обстреливал позиции украинских войск на Востоке Украины.

На основании собранных улик суд признал фигуранта виновным по двум статьям.

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