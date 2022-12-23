Штурмовал Рубежное и Северодонецк: в Украине осудили пророссийского боевика
Источник:СБУ
В Украине осудили боевика, попавшего в плен к украинским военным. Оккупанты воевал на стороне России и штурмовал Рубежное и Северодонецк.
Боевик так называемой террористической организации "ЛНР" получил 10 лет заключения. Сообщается, что в начале полномасштабного вторжения он добровольно вступил в ряды оккупационных группировок Южного военного округа России.
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Осужден наводчик-оператор БМП оккупантов
Боевик активно участвовал в боевых действиях против Сил обороны на территории Славяносербского района Луганской области. Кроме этого, он совместно с российскими военными захватывал Рубежное и Северодонецк.
Во время штурма украинских городов враг обстреливал жилые дома из танков, минометов и тяжелых огнеметных систем залпового огня "Солнцепек". Боевик попал в плен к украинским защитникам во время боевых столкновений на Луганском направлении в июне 2022 года.
Злоумышленником оказался житель временно оккупированного Суходольска, который в 2021 году присоединился к рядам незаконных вооруженных формирований 2 армейского корпуса вооруженных сил России.
Там его назначили "оператором-наводчиком" вражеской бронетехники, в том числе российских БМП. Именно из них он обстреливал позиции украинских войск на Востоке Украины.
На основании собранных улик суд признал фигуранта виновным по двум статьям.
СБУ разоблачила 6 генералов российской армии
- Сотрудники СБУ разоблачили российских генералов, которые приказывали захватить украинские города Правоохранители установили личности шестерых представителей высшего командования Западного военного округа вооруженных сил России, участвовавших в планировании, подготовке и ведении боевых действий против ВСУ на восточном фронте.
- Также СБУ удалось идентифицировать предводителя оккупантов, который лично расстрелял гражданского в Бучанском районе. Убийцей мирных граждан оказался временно исполняющий обязанности начальника разведки 64-й отдельной мотострелковой бригады вооруженных сил России.
- Кроме того, СБУ и спецназначители ВСУ установили местонахождение и задержали боевика террористической организации "ДНР". Он воевал против Украины в составе русской армии в Херсонской области.