В Украине 30 марта согласованы 3 гуманитарных коридора, – Верещук

Из украинских городов состоится эвакуация по трем гуманитарным коридорам. В частности, вывозить будут мариупольцев.

Гуманитарную помощь также будут доставлять в Бердянск. Об этом заявила Ирина Верещук, сообщает 24 канал.

Интересно График эвакуационных рейсов Укрзализныци на 30 марта

Гуманитарные коридоры 30 марта

эвакуация мариупольцев и доставка гуманитарной помощи в Бердянск;

доставка гуманитарной помощи и эвакуация людей из Мелитополя,

проезд колонны людей на собственном транспорте из Энергодара в Запорожье

Сформированные колонны автобусов и грузовиков с гуманитарной помощью уже отправились из Запорожья.

На обратном пути в Запорожье к гуманитарным колоннам из Бердянска и Мелитополя смогут присоединиться люди на собственном транспорте.

Обращение Ирины Верещук: смотрите видео