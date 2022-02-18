Украине будет гораздо легче войти в НАТО, – Краев о союзе с Великобританией и Польшей
Украина создала новый альянс с Польшей и Великобританией. Это – продолжение "руки" НАТО на определенный регион, в котором в настоящее время Североатлантический союз не может быть представлен.
Страны этого союза, которые являются членами НАТО, больше всего заинтересованы в безопасности Украины и помощи для нее. Об этом в эфире 24 канала отметил эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев.
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Такой формат может эволюционировать
По его словам, такой альянс – это гарантии безопасности, которые могут предоставить страны НАТО без официального вступления в Альянс.
Потому этот формат может расширяться, эволюционировать. Этот формат – это своеобразная "подставка", "подножка", с которой Украина сможет намного легче войти в НАТО,
– подчеркнул Краев.
Он объяснил, что через такой союз, через создание подобных институциональных объединений мы приближаемся к более крупным и лучшим гарантиям нашей безопасности и более качественному сотрудничеству.
"Ведь теперь программы поставки оружия специалистов нормированы на более широком уровне – не будет повторений и лишних движений", – отметил аналитик.
Краев рассказал о союзе с Великобританией и Польшей: смотрите видео
Великобритания и Польша будут привлечены к сопротивлению российской агрессии
Соответствующий союз очень усилит украинскую обороноспособность и, в частности, привлечет гораздо качественнее западные страны к соответствующей проблематике. "Они напрямую будут привлечены к сопротивлению российской агрессии", – отметил эксперт.
Прямо сейчас, если Украина, условно говоря, подписывает Вашингтонскую декларацию и утром становится членом НАТО, остается очень много нерешенных вопросов: и о применении статьи 5, и о реагировании россиян, и об угрозах, которые создает (Россия – 24 канал) для стран Восточного фланга НАТО. Пока на вопрос (о рисках – 24 канал) ни в Брюсселе, ни в Вашингтоне, ни в Киеве нет четкого ответа.
Союз Украины с Великобританией и Польшей: главное
- Украина создала новый альянс с Польшей и Великобританией. Министры иностранных дел трех стран согласовали соответствующую декларацию.
- В ней говорится, что Польша и Великобритания будут помогать Украине сдерживать московскую угрозу и другие опасности разного рода.
- Великобритания анонсировала соответствующий формат еще в конце января 2022 года. Это сделали для того, чтобы противостоять агрессии России.
- Посол Украины в Польше Андрей Дещица рассказал, что соответствующий союз будет иметь 3 направления деятельности.