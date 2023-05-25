Центр готовности гражданских от фонда Притулы: какие курсы можно пройти и как записаться
В Украине действуют специальные Центры готовности гражданских. Там можно пройти курсы по тактической медицине, научиться управлять коптером и узнать, как уберечься во время обстрелов. В общей сложности курс охватывает 30 различных тем.
Об этом 24 Каналу рассказал координатор проекта Центров готовности гражданских Фонда Притулы Алексей Сердюков. Он объяснил, кому именно будут интересны подобные курсы и как на них записаться.
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Две профессии
Полномасштабная война дала понять, что сейчас важно иметь две профессии: одну – гражданскую, а другую – военную. Население должно быть готово к вызовам. Именно поэтому были созданы центры подготовки, пояснил Сердюков. Они начали свою работу в июне прошлого года и 18 тысяч человек в 16 регионах уже успели пройти обучение.
"Есть несколько целей: подготовка к мобилизации, готовность в любой момент среагировать на вызовы, благодаря внутренним сравнениям понять, что больше всего нравится: управлять коптером или быть медиком. Дальше человек уже профильно может развивать свои навыки", – пояснил он.
Алексей Сердюков о Центрах готовности гражданских: смотреть видео
Курсы не являются последовательными, можно записываться на те, которые больше нравятся: подготовку по стрелковому делу, тактическую медицину, управление коптером, разведку через открытые источники. Всего около 30 тем. Стоимость программы отсутствует, единственное условие – благотворительный взнос в фонд Сергея Притулы, который может быть любым.
Мы объясняем слушателям, что это не курсы полной подготовки. Мы не учим делать разведку коптером, а рассказываем как он работает и таким образом стимулируем у людей интерес к обучению, даем точки соприкосновения с определенными темами, чтобы человек имел возможность учиться и развиваться.
– объяснил Сердюков.
90% инструкторов – люди с боевым опытом, обладающие определенным уровнем квалификации. Организаторы также привлекают и сотрудников полиции. Всю необходимую информацию можно найти на страницах в Facebook, указав название города.
Центр готовности гражданских: основное
- Важно, что Центры ориентированы не только на подготовку тех, кто обязательно присоединится к рядам ВСУ. Поскольку важно быть готовым к разным сценариев и иметь базовые знания.
- Важным фактором центров является качественная подготовка, которая поможет противостоять врагу.
- Пилотный проект запускался в Полтаве, где показал огромный спрос. В настоящее время Центры действуют почти во всех областных центрах.