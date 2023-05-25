Про це 24 Каналу розповів координатор проєкту Центрів готовності цивільних Фонду Притули Олексій Сердюков. Він пояснив кому саме будуть цікаві подібні курси та як на них записатися.

Дивіться також Надважливо в умовах війни: на Закарпатті створили перший в Україні Центр підготовки до спротиву

Дві професії

Повномасштабна війна дала зрозуміти, що зараз надважливо мати дві професії: одну – цивільну, а іншу – військову. Населення має бути готовим до викликів. Саме тому були створені такі центри підготовки, пояснив Сердюков. Вони почали свою роботу у червні минулого року і 18 тисяч людей у 16 регіонах вже встигли пройти навчання.

"Є декілька цілей: підготовка до мобілізації, готовність у будь-який момент зреагувати на виклики, завдяки внутрішнім порівнянням зрозуміти, що найбільше подобається: керувати коптером чи бути медиком. Далі людина вже профільно може розвивати свої навички", – пояснив він.

Олексій Сердюков про Центри готовності цивільних: дивитись відео

Курси не є послідовними, можна записуватися на ті, що більше подобаються: підготовку у стрілецькій справі, тактичну медицину, керування коптером, розвідку через відкриті джерела. Загалом є біля 30 тем. Вартість програми відсутня, єдина умова – благодійний внесок у фонд Сергія Притули, який може бути будь-яким.

Ми пояснюємо слухачам, що це не курси повної підготовки. Ми не вчимо робити розвідку коптером, а розповідаємо як він працює і таким чином стимулюємо у людей інтерес до навчання, даємо точки дотику до певних тем, аби людина мала можливість навчатися і розвиватися,

– пояснив Сердюков.

90% інструкторів – люди з бойовим досвідом, які мають певний рівень кваліфікації. Організатори також залучають й працівників поліції. Всю необхідну інформацію можна знайти на сторінках у Фейсбуці, вказавши назву міста.

Центр готовності цивільних: основне