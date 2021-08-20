В Украине изменили порядок помилования: Зеленский подписал указ

Владимир Зеленский внес изменения в Положение о порядке осуществления помилования. Среди перечня тех, на кого они распространяются – коррупционеры и нарушители правил дорожного движения.

Соответствующий указ №373 президент подписал 20 августа. Документ вступает в силу со дня его опубликования.

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Зеленский изменил порядок помилования в Украине

Отныне могут быть освобождены от отбывания наказания лица, осужденные за совершение коррупционных уголовных преступлений и правонарушений, нарушение правил дорожного движения или вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Помиловать их могут лишь после фактического отбытия ими сроков, установленных частью третьей статьи 81 Уголовного кодекса.

Кроме этого, в исключительных случаях ходатайство о помиловании может быть подано:

членом Комиссии при президенте страны по вопросам помилования;

омбудсменом;

советниками-уполномоченными президента по правам детей и по вопросам безбарьерности.

Впрочем, чиновники должны обращаться по этому вопросу непосредственно в Офис Президента.

Также изменения претерпел и формат проведения заседания Комиссии по помилованию. Согласно обновленному указу, оно может происходить дистанционно в режиме видеоконференции.

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