Украина сообщила, что сталкивается с "критической" нехваткой артиллерийских снарядов, – Bloomber

Россия использует на фронте втрое больше артиллерийских снарядов, по сравнению с ВСУ. В свою очередь Украина сообщила союзникам, что сталкивается с их "критической" нехваткой.

Соответствующее письмо, как отмечают журналисты, министр обороны Украины Рустем Умеров направил коллегам из Европейского Союза. Издание получило документ и раскрыло его содержание.

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Что заявил Умеров о боеприпасах

Украинский министр написал союзникам об огромном численном преимуществе, с которым сталкиваются украинские войска, пытаясь отразить новые российские атаки.

Украина не в состоянии выпустить более 2000 снарядов в день по линии фронта, которая простирается на 1500 километров (930 миль). Это меньше трети боеприпасов, которые использует Россия,

– отметило издание.

Рустем Умеров заявил в письме, что дефицит оружия в Украине растет с каждым днем.

"Обычно побеждает та сторона, у которой больше всего боеприпасов для боя", – написал Умеров в документе.

Министр объяснил, что Украине надо 200 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров в месяц. Именно поэтому Рустем Умеров призвал союзников из ЕС сделать больше, чтобы выполнить свое обещание предоставить миллион артиллерийских снарядов. Ведь Вооруженным Силам Украины нужно по крайней мере отвечать огневой мощи, которую развернул враг.

Кроме того, журналисты издания вспомнили, что Кремль, по оценкам Эстонии, может получить почти вдвое больше снарядов. Ведь враг получает от Северной Кореи ориентировочно миллион снарядов.

Украине не хватает снарядов на поле боя: коротко

Об артиллерийской коалиции для Украины объявили 30 декабря 2023 года на встрече с делегацией Сената парламента Франции.

Глава Минобороны Рустем Умеров 18 января 2024 года на открытии коалиции артиллерии в Париже отметил, что ВСУ сейчас сталкиваются с дефицитом боеприпасов и снарядным голодом.

По словам министра, надо вместе найти способ, чтобы решить эту проблему. Ведь это даст больше возможностей для устойчивого прогресса на поле боя и приблизит нашу победу.

На днях верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и обороны Жозеп Боррель заявил, что Украина получила треть от миллиона обещанных боеприпасов – говорится о 330 тысячах. Чиновник заверил, что ждет, что до марта эта цифра увеличится еще на 200 тысяч. Тогда будет 524 тысячи боеприпасов и это более чем 52% от потребности.