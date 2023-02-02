Идет игра, хотят обмануть Москву, – Фейгин о плане Запада по предоставлению Украине оружия

Идут дискуссии о том, что девятый "Рамштайн", запланированный на 14 февраля, может быть посвящен вопросу авиации. На днях Макрон заявил, что Франция рассматривает возможность передать Украине истребители.

Об этом 24 Каналу сообщил российский правозащитник Марк Фейгин. Он предположил, что говорилось об истребителях F-16, хотя у Франции есть и другая техника.

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Фейгин предположил, что существует определенная договоренность между Олафом Шольцом, Джо Байденом и Эммануэлем Макроном.

Мол, давайте я изображу такого, а ты такого. А теперь поменяемся ролями. Такая ролевая игра,

– иронически добавил спикер.

Он допускает, что Макрон мог договориться, чтобы о передаче истребителей объявила именно Франция.

План Запада

Фейгин вспомнил, как Шольц говорил, что Германия предоставит Leopard 2, если американцы дадут Abrams. Сначала в Давосе Шольца спрашивали, даст ли он танки, но тот уходил от ответа. Однако впоследствии вышел и заявил о разрешении на передачу танков.

Но зачем была вся эта волокита? Потому что идет игра, ведь, наверное, рассчитывают на обман Москвы,

– заметил эксперт.

По словам правозащитника, подобные разрешения на передачу Украине нового вооружения позволяют европейским лидерам зарабатывать новые политические баллы. Это уместно, ведь это и есть политическая демократия. Потому что в Европе, в отличие от России, люди выбирают своих лидеров, подчеркнул Фейгин.

Поэтому, убежден он, нужно искать причины в согласованном плане европейских руководителей, а не в том, что какие-то партнеры хуже, а какие-то лучше.

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