В Украине может появиться дополнительный выходной: Зеленский внес законопроект в Раду

В июле у украинцев может появиться еще один выходной. Произойдет это, если Верховная Рада поддержит законопроект о признании Дня украинской государственности выходным днем.

Соответствующую законодательную инициативу Владимир Зеленский уже внес в парламент.

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Указ о праздновании Дня украинской государственности президент подписал 24 августа во время торжественного парада по случаю 30-летия независимости страны.

Я подписал указ о праздновании Дня украинской государственности и вношу на ваше рассмотрение проект закона, согласно которому этот день должен стать выходным,

– заявил Зеленский во время выступления и Раде.

Известно, что День украинской государственности будут отмечать в день крещения Киевской Руси – 28 июля.

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