ПВО – лишь 50 % успеха: боец ВСУ рассказал, что еще имеет решающее значение для Украины на данном этапе войны

Нехватка ракет для комплексов Patriot остается одной из главных проблем украинской ПВО. В то же время даже увеличение поставок не станет окончательным решением проблемы, ведь для ослабления России Украине необходимо не только защищаться, но и наращивать собственные наступательные возможности.

Военнослужащий ВСУ и военный аналитик Александр Мусиенко рассказал "24 Каналу", что поставка дополнительных ракет-перехватчиков имеет решающее значение для защиты украинских городов.

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Почему одних только систем ПВО уже недостаточно

По мнению Александра Мусиенко, обращение украинских властей к партнерам с просьбой срочно передать ракеты для Patriot вполне оправдано. Он пояснил, что сейчас Россия пытается максимально использовать дефицит ракет-перехватчиков, чтобы усилить террор в украинских городах и посеять панику среди населения.

Военнослужащий ВСУ о тактике Украины в войне: видео

Именно поэтому Украине необходимо получить дополнительные боеприпасы уже сейчас, а не ждать, пока мировое производство сможет нарастить их объемы. Предложенный механизм, по которому союзники передают ракеты из своих запасов, а Украина компенсирует их позже, является конструктивным решением.

Нам нужно защититься сейчас, потому что сейчас такой момент, когда Россия пытается нас сломить. Саммит НАТО покажет, насколько партнеры будут готовы передать практически последние свои запасы,

– сказал Мусиенко.

Он обратил внимание, что последние удары по российским средствам ПВО, в частности по пусковым установкам С-400, демонстрируют правильную тактику Украины. По его мнению, Россия уже вынуждена использовать собственные зенитные ракеты для ударов по украинским городам, жертвуя эффективностью своей противовоздушной обороны.

ПВО – это 50% успеха. Остальные 50% – это развитие дальнобойных возможностей. Это наши дроны и ракеты. Это перенос войны на территорию России,

– подчеркнул военнослужащий.

Нынешний этап войны потребует от Украины не только эффективной защиты своего неба, но и системного истощения военного потенциала России. Именно сочетание оборонительных и наступательных возможностей, по его мнению, будет определять дальнейший ход противостояния.

Добавим, что Марк Рютте сообщил, что между союзниками продолжаются дискуссии о лицензировании производства ракет для Patriot. Украина с помощью партнеров пытается наладить собственное производство оборонной продукции. Однако нехватка мощностей оборонно-промышленного комплекса является серьезной проблемой не только в Европе, но и в США.