В Украине вырос расход ракет к системам ПВО: в Воздушных силах назвали причину

В последнее время Россия увеличила интенсивность комбинированных ударов. В Воздушных силах уже заявили, что в Украине из-за этого увеличились расходы ракет к системам ПВО.

В частности, стране не хватает пусковых установок и боеприпасов для эффективного отражения нападений врага в воздухе. Об этом в эфире Новости Live заявил представитель Воздушных сил Илья Евлаш, передает 24 Канал.

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В Украине возросло потребление ракет для систем ПВО

Из-за усиления комбинированных атак со стороны России в Украине возросло потребление ракет для систем ПВО.

Евлаш отметил, что Украине не хватает пусковых установок и боеприпасов для эффективного отражения вражеских авиаударов. Однако союзники Украины осведомлены об этих потребностях, и страна рассчитывает на их помощь.

Спикер объяснил, что нехватка пусковых установок связана с тем, что Украина не производит их самостоятельно. В то же время увеличение расходов ракет обусловлено более интенсивными комбинированными атаками России.

"Вы видите, какая большая территория в Украине, и какое большое количество объектов критической инфраструктуры, которые нуждаются в постоянном прикрытии", – резюмировал Евлаш.

Массированная атака 1 июня: коротко