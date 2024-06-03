В Украине вырос расход ракет к системам ПВО: в Воздушных силах назвали причину
В последнее время Россия увеличила интенсивность комбинированных ударов. В Воздушных силах уже заявили, что в Украине из-за этого увеличились расходы ракет к системам ПВО.
В частности, стране не хватает пусковых установок и боеприпасов для эффективного отражения нападений врага в воздухе. Об этом в эфире Новости Live заявил представитель Воздушных сил Илья Евлаш, передает 24 Канал.
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В Украине возросло потребление ракет для систем ПВО
Из-за усиления комбинированных атак со стороны России в Украине возросло потребление ракет для систем ПВО.
Евлаш отметил, что Украине не хватает пусковых установок и боеприпасов для эффективного отражения вражеских авиаударов. Однако союзники Украины осведомлены об этих потребностях, и страна рассчитывает на их помощь.
Спикер объяснил, что нехватка пусковых установок связана с тем, что Украина не производит их самостоятельно. В то же время увеличение расходов ракет обусловлено более интенсивными комбинированными атаками России.
"Вы видите, какая большая территория в Украине, и какое большое количество объектов критической инфраструктуры, которые нуждаются в постоянном прикрытии", – резюмировал Евлаш.
Массированная атака 1 июня: коротко
- В ночь на 1 июня Россия в очередной раз нанесла массированный удар по Украине. Страна-агрессор запустила 53 ракеты различных типов и 47 ударных БПЛА. Силам ПВО удалось сбить 81 воздушную цель.
- Известно, что под ударом оказались две гидроэлектростанции. Сообщают о критическом повреждении оборудования.
- По словам Федорова, пока речь не идет даже о выработке электроэнергии. Также известно, что движение по плотине ДнепроГЭС не будут восстанавливать.