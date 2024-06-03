Зокрема, країні бракує пускових установок та боєприпасів для ефективного відбиття нападів ворога в повітрі. Про це в етері Новини Live заявив речник Повітряних сил Ілля Євлаш, передає 24 Канал.
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В Україні зросло споживання ракет для систем ППО
Через посилення комбінованих атак з боку Росії в Україні зросло споживання ракет для систем ППО.
Євлаш зазначив, що Україні бракує пускових установок та боєприпасів для ефективного відбиття ворожих авіаударів. Однак, союзники України обізнані про ці потреби, і країна розраховує на їхню допомогу.
Речник пояснив, що нестача пускових установок пов’язана з тим, що Україна не виробляє їх самостійно. Водночас, збільшення витрат ракет обумовлено більш інтенсивними комбінованими атаками Росії.
"Ви бачите, яка велика територія в Україні, та яка велика кількість об'єктів критичної інфраструктури, які потребують постійного прикриття", – резюмував Євлаш.
Масована атака 1 червня: коротко
- В ніч на 1 червня Росія вкотре завдала масованого удару по Україні. Країна-агресорка запустила 53 ракети різних типів та 47 ударних БпЛА. Силам ППО вдалося збити 81 повітряну ціль.
- Відомо, що під ударом опинилися дві гідроелектростанції. Повідомляють про критичне пошкодження обладнання.
- За словами Федорова, наразі мова не іде навіть про вироблення електроенергії. Також відомо, що рух греблею ДніпроГЕС не відновлюватимуть.