Зокрема, країні бракує пускових установок та боєприпасів для ефективного відбиття нападів ворога в повітрі. Про це в етері Новини Live заявив речник Повітряних сил Ілля Євлаш, передає 24 Канал.

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В Україні зросло споживання ракет для систем ППО

Через посилення комбінованих атак з боку Росії в Україні зросло споживання ракет для систем ППО.

Євлаш зазначив, що Україні бракує пускових установок та боєприпасів для ефективного відбиття ворожих авіаударів. Однак, союзники України обізнані про ці потреби, і країна розраховує на їхню допомогу.

Речник пояснив, що нестача пускових установок пов’язана з тим, що Україна не виробляє їх самостійно. Водночас, збільшення витрат ракет обумовлено більш інтенсивними комбінованими атаками Росії.

"Ви бачите, яка велика територія в Україні, та яка велика кількість об'єктів критичної інфраструктури, які потребують постійного прикриття", – резюмував Євлаш.

Масована атака 1 червня: коротко