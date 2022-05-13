В Украине нет нацистов, огонь необходимо прекратить: Шольц рассказал, о чем говорил с Путиным
13 мая 2022 , 15:58Читати новину українською
Источник:твиттер Олафа Шольца
Канцлер Германии Олаф Шольц 13 мая созвонился с Путиным. Он рассказал, какие месседжи пытался донести до российского диктатора в контексте войны России против Украины.
Глава немецкого правительства сообщил, что в целом с его стороны прозвучали 3 основных тезиса. При этом Шольц подчеркнул, что разговор длился долго.
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Что Шольц пытался донести Путину
О своем телефонном разговоре с Путиным канцлер Германии Олаф Шольц кратко отчитался на своей официальной странице в твиттере. Он отметил, что основными пунктами с его стороны были:
- В Украине нужно поскорее прекратить огонь.
- Утверждение, что в Украине у власти нацисты, неверное.
- Россия несет ответственность за глобальный продовольственный кризис.
Украина – Германия: последние новости
- Владимир Зеленский 10 мая встретился с министрами иностранных дел Германии (Анналеной Бербок) и Нидерландов (Вопке Гукстрой). Президент Украины выразил надежду, что именно совместными усилиями вместе с европейскими партнерами нашему государству удастся победить, защитить своих граждан и украинские территории. Речь не только о военной или политической, но и экономической поддержке Украины со стороны стран ЕС.
- Впоследствии Анналена Бербок заявила, что мир должен полностью отказаться от российских энергоносителей и такой отказ должен быть окончательным. По словам главы немецкого МИД, Евросоюзу необходимо четко понять, что никакого понимания с Россией быть не может.
- Кроме того, Бербок посетила деоккупированные Бучу и Ирпень. Там она встретилась с генеральным прокурором Украины Ириной Венедиктовой и заверила, что Германия поможет нашему государству расследовать военные преступления россиян и разминировать территории. Вместе с тем Бербок подчеркнула, что Германия будет поставлять Украине современное оружие и будет учить украинских солдат им пользоваться.
- При этом министр экономики Германии Роберт Габек заявил, что полного эмбарго на российский газ его страна пока не может себе позволить. Впрочем, чиновник заверил, что они сделают все необходимое в течение нескольких следующих месяцев, чтобы это стало возможным.
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