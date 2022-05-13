В Украине нет нацистов, огонь необходимо прекратить: Шольц рассказал, о чем говорил с Путиным

13 мая 2022 , 15:58
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Источник:

твиттер Олафа Шольца

Канцлер Германии Олаф Шольц 13 мая созвонился с Путиным. Он рассказал, какие месседжи пытался донести до российского диктатора в контексте войны России против Украины.

Глава немецкого правительства сообщил, что в целом с его стороны прозвучали 3 основных тезиса. При этом Шольц подчеркнул, что разговор длился долго.

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Что Шольц пытался донести Путину

О своем телефонном разговоре с Путиным канцлер Германии Олаф Шольц кратко отчитался на своей официальной странице в твиттере. Он отметил, что основными пунктами с его стороны были:

  1. В Украине нужно поскорее прекратить огонь.
  2. Утверждение, что в Украине у власти нацисты, неверное.
  3. Россия несет ответственность за глобальный продовольственный кризис.

Украина – Германия: последние новости

  • Владимир Зеленский 10 мая встретился с министрами иностранных дел Германии (Анналеной Бербок) и Нидерландов (Вопке Гукстрой). Президент Украины выразил надежду, что именно совместными усилиями вместе с европейскими партнерами нашему государству удастся победить, защитить своих граждан и украинские территории. Речь не только о военной или политической, но и экономической поддержке Украины со стороны стран ЕС.
  • Впоследствии Анналена Бербок заявила, что мир должен полностью отказаться от российских энергоносителей и такой отказ должен быть окончательным. По словам главы немецкого МИД, Евросоюзу необходимо четко понять, что никакого понимания с Россией быть не может.
  • Кроме того, Бербок посетила деоккупированные Бучу и Ирпень. Там она встретилась с генеральным прокурором Украины Ириной Венедиктовой и заверила, что Германия поможет нашему государству расследовать военные преступления россиян и разминировать территории. Вместе с тем Бербок подчеркнула, что Германия будет поставлять Украине современное оружие и будет учить украинских солдат им пользоваться.
  • При этом министр экономики Германии Роберт Габек заявил, что полного эмбарго на российский газ его страна пока не может себе позволить. Впрочем, чиновник заверил, что они сделают все необходимое в течение нескольких следующих месяцев, чтобы это стало возможным.

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Автор: Сергій Зятюк