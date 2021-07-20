В Украине отменят обязательный военный призыв: в "Слуге народа" назвали сроки

В Украине отменят обязательный военный призыв и проведут реформу военкомата. Это станет еще одним шагом на пути Украины к членству в НАТО.

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что обязательный военный призыв могут отменить уже с 2023 года. В то же время военная стратегия будет продолжаться и в дальнейшем.

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Это возможно уже с 2023 года. Также будет реформа военкомата. Эти все реформы ожидаются, потому что они связаны с планом членства в НАТО,

– подчеркнул Корниенко.

По словам политика, базовые изменения – это вопрос нескольких лет.

Членство Украины в НАТО: последние новости

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина планирует стать членом ЕС и НАТО уже в течение ближайших 5 – 10 лет.

Весной 2021 года, Владимир Зеленский поздравил НАТО с годовщиной основания и напомнил, что ждет "расширения нашего сотрудничества для укрепления евроатлантической безопасности".