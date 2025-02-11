Карлсон врет, что Украина перепродает оружие мексиканским картелям: в ЦПД в очередной раз опровергли фейк

Скандальный журналист Такер Карлсон, который отметился рядом возмутительных заявлений в сторону Украины, заявил, о том, что наше государство перепродает оружие, которое предоставляют ему США, мексиканским наркокартелям.

На подобные высказывания отреагировали в Центре противодействия дезинформации СНБО и его руководитель Андрей Коваленко, передает 24 Канал. Там акцентировали, что никаких доказательств по этому поводу пропагандист не привел.

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Почему заявления Карлсона – не соответствуют действительности

В ЦПД напомнили, что Такер Карлсон распространяет старый фейк, который россияне распространяли еще в 2022 году, о котором Центр сообщал в аналитическом отчете "Черный рынок оружия".

Еще 1 августа 2022 года российские медиа и Telegram-каналы, ссылаясь на мексиканский телеканал Milenio Televisión, распространили фейк о якобы продаже украинского оружия наркокартелю Golfo. В сюжете упоминали гранатометы М136, автоматы АК-47 и ПТРК Javelin.

Согласно обнародованной информации, тогда ведущая ошибочно назвала М136 АТ4 "Джавелином", хотя это другое оружие, которое выпускается с 1980-х, а общее количество произведенных единиц составляет более 600 тысяч. Стоимость такого гранатомета составляет 1,5 - 2 тысячи долларов.

Отмечается, что приобретен он был на черном рынке Северной Америки, а не поставлен из Европы или Украины. Отмечают, что весь процесс поставки и использования вооружения строго контролируется международными партнерами.

Россия исказила информацию тогда и запустила ее на разных языках. К сожалению, этот фейк в очередной раз оживил Карлсон. Особенно странно представлять, например, Хаймарсы и другое оружие на вооружении картелей. Тем более, что за использованием вооружений тщательно следят наши партнеры,

– сказал Коваленко.

Напомним, в январе в интервью Пирсу Моргану Карлсон заявил, что Украина якобы является источником безумия. Он обвинил наше государство в преступлениях и дестабилизации Запада, однако никаких подтверждений своих слов американец не указал.