В Украине ответили российской пропагандистке Скабеевой на истерику из-за гопака Беленюка

Министерство молодежи и спорта ответило на истерические заявления кремлевской пропагандистки Ольги Скабеевой о гопак Жана Беленюка после победы на Олимпиаде-2020. По мнению ведомства, в Москве просто завидуют украинскому успеху.

Заявление одиозной Скабеевой прокомментировала замглавы Министерства молодежи и спорта Нина Уманец в эфире одного из телеканалов.

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Нина Уманец убеждает, что украинские спортсмены будут продолжать побеждать и танцевать украинский гопак, даже если "кому-то завистливо". Министерство радуется за успех Беленюка и никто не сомневается, что он любит Украину.

Это не первый спортсмен, чемпион Олимпийских игр, который на спортивной площадке демонстрирует украинский гопак. Если кому завидно, пусть они себе завидуют, а мы будем побеждать и будем плясать впредь наш гопак. И не только в этом году,

– заверила Уманец.

Кроме того, в правительстве ждут новые медали для Украины на Олимпиаде в Токио.

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