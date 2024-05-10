Российские пилоты сейчас чувствуют себя безнаказанными: что может помочь Украине

Российские пилоты, уверенные в своей безопасности, ежедневно наносят удары по Украине, подвергая опасности гражданских. Однако есть пути, чтобы изменить ситуацию.

Валерий Романенко, авиаэксперт и ученый НАУ, в интервью 24 Каналу отметил, что по состоянию на начало мая 2024 года Россия имеет значительное преимущество в авиационном пространстве над Украиной, объясняя, как это изменить. Собственно, вражеские пилоты, не боясь потерь, регулярно выпускают крылатые бомбы на украинские города.

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Как Украине перехватить инициативу в небе

Романенко отмечает, что ключ к изменению ситуации – способность Украины отгонять вражеские самолеты от пусковых рубежей. Это заставит пилотов отказываться от выполнения задач из-за риска сбития.

Если пилоты России будут знать, что их вылет с большим шансом закончится сбитием, они просто не будут выполнять задания. С апреля 2022 и до появления универсальных модулей планирования и коррекции их авиация работала только с кабрирования. Сейчас они могут практически без лимитов бомбить приграничье и линию боевого соприкосновения.

Эксперт также оценивает, что самолеты, которые Соединенные Штаты приобрели для Украины в Астане, не смогут существенно повлиять на ситуацию. Исключение составляют Су-24, которые могут быть использованы как приманки для российских ракет.

МиГ-23 и МиГ-27 – нам вообще не нужны, поскольку и сами имеем много этих машин на базах хранения. МиГ-29, если казахи хранили их в нормальном состоянии, могут немного нас усилить. Нам нужны только Су-24 как единственные носители Storm Shadow и Scalp, потому что адаптация этих ракет к F-16 потребует времени.

По словам Романенко, Украина долго ждет американские истребители с ракетами JASM-ER, которые могли бы уничтожить важные объекты в России, но неизвестно, будут ли они переданы Силам обороны.

Аналитик акцентирует, что Украине нужно сосредоточиться на средствах противовоздушной обороны и восстановлении авиационного потенциала, чтобы противостоять российскому превосходству в небе и защитить свои города и граждан от непрерывных атак.

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Президент Украины недавно подчеркивал важность поддержки нашего государства, ведь, по его словам, Россия – не остановится. Если Путину удастся захватить нашу страну, ракеты оккупантов будут лететь на другие государства, вопреки тому, что выступает кто-то за войну или против нее.

Авиация является важным компонентом обороноспособности Украины в борьбе с агрессором. С конца лета 2023 года украинцы ждут F-16 от партнеров. Хотя эти истребители не являются "серебряным шаром", однако могут существенно помочь пилотам противостоять оккупантам.