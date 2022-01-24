В Украине появится новая должность "офицера киберзащиты" – для этого будут менять закон

В Украине собираются ввести ряд усилительных мер для киберзащиты. Это произойдет на фоне последней масштабной кибератаки на правительственные сайты в ночь на 14 января.

В частности, в органах государственной власти и на объектах критической инфраструктуры введут должность офицера по киберзащите. Об этом заявил глава Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Юрий Щиголь после заседания СНБО.

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Какие еще меры введут

По его словам, основной целью нововведений является улучшение кибербезопасности государства и предотвращение будущих кибератак.

На заседании решили безотлагательно внести законодательные изменения в Уголовный кодекс по этому вопросу.

Офицеры киберзащиты будут подчиняться службе защиты информации. Их зарплата должна быть не ниже рыночной. Щиголь подчеркнул, что это основная проблема, потому что соответствующие специалисты не имеют соответствующего обеспечения.

Также решили создать возможности для поощрения сотрудников, которые выполняют администрирование IT-систем для госорганов. При этом увеличат и ответственность работников за невыполнение требований по киберзащите в органах государственной власти.

Кибератака на Украину: последние новости

Хакеры нанесли атаки по правительственным сайтам Украины 14 января. Впрочем, в Польше заявили, что ранее они совершали нападения на немецкий Бундестаг и на официальных лиц Польши.

После масштабной кибератаки на правительственные сайты Украины распространялась информация о том, что тогда могла случиться утечка данных из сервиса "Дия". В киберполиции убеждают, что такого не было.

Владимир Зеленский отмечал, что масштабная кибератака на украинские правительственные сайты происходила из России. Она является частью гибридной войны агрессора.

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