Украине пора признать Палестину, Косово и Тайвань

Накануне мирного саммита в Швейцарии наша дипломатия точно не может сидеть, сложа руки. В Швейцарии появится уникальный шанс не только исправить траекторию войны в нужном нам направлении, но и подтвердить, что украинская дипломатия – это взрослая дипломатия, которая не боится глобальных вызовов. Далее читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

Нужно осуществить несколько решительных и, надо добавить, перезревших шагов, прежде чем украинская делегация поедет в Швейцарию.

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Косово – идеальный партнер на Балканах

Следует признать независимость Косово, ведь эта страна – стратегический партнер США на Балканах, а еще и предпочитает помогать Украине. Недавно президент Владимир Зеленский договорился с президентом Хорватии Андреем Пленковичем, что тот посетит Швейцарский саммит. А первая леди Елена Зеленская посетила Сербию, представив там Украину и ее культуру.

С точки зрения Косово, Украина ведет себя немного неэтично, не замечая этой страны, но замечая ее соседей. Поэтому стоит начать ее замечать, признав ее государственную независимость. США точно будут приветствовать этот шаг, а в дальнейшем с Косово можно построить двустороннее сотрудничество как минимум на основе безопасности.

В конце концов, если Украине нужен "полностью свой" партнер на Балканах, то Косово вполне подходит под эту роль. В Сербии слишком сильно пророссийское влияние, Хорватия слишком высокого о себе мнения, Босния страдает нестабильностью, а Черногория пока не ведет активной внешней политики. Другой вариант балканского партнера – это Албания, но Албания в отношениях с Украиной предпочитает играть роль дирижера, а не музыканта в оркестре.

Как Украине улучшить отношения с арабскими государствами

Кроме Косово, Украине стоило бы признать независимость Палестины. Сейчас идет волна таких деклараций – Палестину признали Норвегия и Ирландия, а правительство Испании заявило, что готовит аналогичное решение. Опять же, признание Украиной Палестины приветствовали бы США, которые предпочитают помочь Палестине стать здоровой, развитой страной, взяв на себя значительную часть договоренностей с Израилем, если тот начнет активно протестовать против международного признания Палестины.

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Если Украина признает независимую Палестину, то тем самым значительно улучшит свои отношения с Глобальным Югом, в частности с коалицией арабских стран на Ближнем Востоке и в Северной Африке. ОАЭ и Саудовская Аравия уже немало помогли Украине в организации обмена военнопленных, но они способны помочь и в других вопросах, в частности в обеспечении энергетической безопасности Украины.

Мы нуждаемся в Тайване

Нефтегазовый потенциал Саудовской Аравии – огромный, с этим потенциалом стоит взаимодействовать, начав с признания Палестины. Это понравится арабским шейхам.

Также нуждается в полноценном признании Украиной Тайвань. Но нуждаемся в этом и мы. Позволю себе использовать только одну цифру: 90% мирового производства микрочипов для использования в технологиях искусственного интеллекта сосредоточено в Тайване. Если Украина будет нуждаться в этих чипах, лучший способ стать в цивилизованную коммерческую очередь за ними – это сначала признать независимость Тайваня.

Повторю в третий раз: этот ход также очень понравится США, которые являются стратегическим гарантом безопасности для Тайваня. Мы не можем быть партнером Штатов, не признавая при этом Тайвань и Косово, а также Палестину.

Если Украина в поисках мирного урегулирования войны будет заигрывать с Китаем, отказавшись от признания независимости Тайваня – то этим сильно испортит свои отношения с западной коалицией демократических стран. Это будет выглядеть в глазах мира как наша банальная слабость, нерешительность, беспринципность.

Со всеми тремя этими странами следовало бы обменяться посольствами или дипломатическими миссиями.

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Наше дипломатическое меню

Есть еще и другие задачи у нашей дипломатии. Накануне саммита в Швейцарии, а еще лучше – на самом саммите сделать официальное заявление от имени Украины о принципиальном непризнании независимости так называемой "Приднестровской республики" на территории Молдовы, призвав присоединиться к этому акту тех, кто поддерживает такую идею.

Недавно президент Молдовы Майя Санду заявила, что ее страна хочет стать стратегическим хабом для восстановления Украины. Это очередное ее заявление о том, что она предпочитает иметь более широкое сотрудничество с Киевом.

Мудро с позиции молдаван. Это же они хотят, чтобы им и оборонные заводы построили какие-нибудь немцы, и чтобы инфраструктуру развивали за международные гранты и кредиты, и чтобы торговые сделки структурировались в молдавских банках и инвестиционных конторах. Ведь в Украине война, гремит, а в Молдове – вроде как тихо.

Реально мудро. Выгодно ли это нам? В идеальном мире – не очень, а в реальном – почему бы и нет. Иногда трудно дается понимание небанальных вещей, что когда у соседа все хорошо, то и у тебя хорошо. Но надо привыкать к такой логике.

В конце концов, Голодомор 1932 – 33 годов был и трагедией Молдовы, потому что она тогда была частью украинской аграрной экономики. В принципе, тесную интеграцию с Молдовой (агро, промышленность, энергетика) можно и возродить. Потому что если мы будем дружить только с богатыми странами, нам перестанут симпатизировать те, кто в чем-то похож на нас.

К заявлению о непризнании так называемой "Приднестровской республики" стоит еще добавить более свежую версию официального осуждения Украиной оккупации россиянами определенных регионов Грузии. При всем уважении к грузинским протестам за евроинтеграцию, этой стране следует вспомнить о необходимости деоккупации занятых россиянами регионов. Возможно, это объединит Грузию в будущем.

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Чтобы наше дипломатическое меню выглядело полным, можно еще добавить новое актуальное осуждение режима Александра Лукашенко в Беларуси, побудив международное сообщество к очередному раунду дискуссии о том, стоит ли признавать Лукашенко легитимным президентом этой страны. Белорусская оппозиция была бы очень нам за это благодарна.

По поводу российской оппозиции во главе с Юлией Навальной и Михаилом Ходорковским, то, мне кажется, правильным пригласить ее в Швейцарию на саммит. Они все же достаточно легитимно представляют значительную часть российских граждан, которые предпочитают видеть путинский режим уничтоженным, а войну против Украины – прекращенной.

Также украинской дипломатии стоит предложить или присоединиться к официальному международному осуждению попыток России расширить свои морские границы в Северной Европе и Балтийском регионе в одностороннем порядке, декларативным методом.

Сейчас – горячие дни. Они горячие на фронтах, они горячие во властных кабинетах, они горячие в жизни миллионов украинцев и украинок. Будем активными, чтобы все же выжать максимум из того, что мы хотим получить с точки зрения наших государственных интересов.