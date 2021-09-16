В Украине прогнозируют ливни: спасатели предупредили о подъеме уровня воды в реках
16 сентября 2021 , 17:35Читати новину українською
Источник:ГСЧС Украины
В Украине в течение 17 – 19 сентября прогнозируют сильные осадки. Поэтому ожидается подъем уровня воды в реках на Львовщине, Закарпатье и Волыни.
Больше всего вода поднимется на 2 метра. Однако спасатели уверяют, что негативных последствий не будет.
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Где поднимется уровень воды
- На реках бассейнов Сяна, Днестра (во Львовской и Ивано-Франковской областях) уровень воды поднимется на 0,5 – 1,5 метра;
- на реках Закарпатья – 0,3 – 1,5 метра;
- на Латорице и в нижнем течении Боржавы – до 2 метров.
В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного местного и склонного стока,
– предупредили в ГСЧС.
В Украине объявили штормовое предупреждение
Синоптики объявили в Украине штормовое предупреждение на 17 сентября. Сильные грозы прогнозируют в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской и Ровненской областях. Уровень опасности – желтый.
В Карпатах осадки будут еще сильнее. Там спасатели установили оранжевый уровень опасности.Обратите внимание! Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида заявил, что в сентябре в Украину еще вернется тепло. Максимально температура воздуха прогреется до +15...+20 градусов. В то же время синоптик констатировал: "Дело уже идет к зиме".