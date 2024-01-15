САУ, БМП и БТР врага не скрыться: в Украине разработали боеприпас для FPV, что пробивает броню

В Украине продолжают работу над созданием вооружения для уничтожения врага. Так, уже разработали особый боеприпас для FPV-дронов. Он способен пробивать броню.

В "Армии дронов" рассказали, что известно об этом боеприпасе EFP-S. В частности, отметили, что он способен противодействовать легкобронированной технике врага.

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Что известно о бронепробиваемом боеприпасе

Это вооружение эффективно против легкобронированной техники (САУ, БМП, БТР), которая защищена противокумулятивными и противодроновыми средствами,

– говорят в "Армии дронов".

Известно, что его боевая часть обладает "ударным ядром", а также мощным заброневым действием и большой дальностью дистанционного поражения.

Основные характеристики:

вес поражающего элемента: 165 граммов;

165 граммов; скорость поражающего элемента: 1800 метров в секунду;

1800 метров в секунду; радиус эффективного поражения: 8 метров.



Этот боеприпас имеет возможность пробивать броню / Фото "Армия дронов"



Этот боеприпас имеет возможность пробивать броню / Фото "Армия дронов"

По имеющейся информации, боеприпас EFP-S состоит из:

съемной части корпуса;

винтов крепления съемной части;

колпачка для фиксации детонатора;

адаптера для крепления к раме дрона;

прицела для выверки курсовой камеры;

резиновой подкладки.

По имеющейся информации, соответствующая конструкция крепится к FPV-дрону благодаря нейлоновым хомутам.

Владимир Зеленский в обращении от 14 января пообещал, что дронов будет больше. Он также обратил внимание, что Украина усилит свою противовоздушную оборону.

Украина будет больше дронов

По словам президента Украины, первые две недели 2024 года добавили нашему государству сил и возможностей. В частности, речь идет о новых пакетах поддержки, направленных на наше войско.

Кроме того, есть еще необходимые договоренности. Они касаются совместного производства оружия и снарядов. В частности, особенно чувствительного вопроса – дронов. Президент заверил, что их будет больше.

Готовим очередные хорошие новости по ПВО. Помним и о ракетах, и о РЭБ – средствах радиоэлектронной борьбы – будет больше. И неизменно, месяц за месяцем наращиваем наше украинское производство артиллерии,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Он добавил, что у Украины есть достаточный потенциал, чтобы пройти трудный путь войны. Он подчеркнул, что у нашего государства есть потенциал для объединения мира и победы. Главное, уверен он, верить в свои силы и Украину.