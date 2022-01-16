В Украине снова будет сильный ветер: возможные проблемы со светом и транспортом

Украину продолжают атаковать сильнейшие ветры. По данным синоптиков, в ночь на 17 января ветры будут дуть в восточных и северных областях. Однако днем сильную ветреность прогнозируют по всей стране.

Спасатели предупреждают, что стихия может осложнить движение на улицах и даже приостановить работу транспорта. В нескольких областях объявили оранжевый уровень опасности и еще в нескольких желтый.

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Где ожидать плохую погоду

Ночью ветер скоростью 17 – 22 метра возможен на Западе и Севере Украины. Однако днем ​​ситуация только усложнится.

Порывы ветра до 24 метров в секунду ожидают почти во всех областях. Поэтому синоптики объявили по всей стране желтый уровень опасности. Исключения – Львовская, Тернопольская, Ивано-Франковская и Черновицкая области. Там прогнозируют усиление ветра от 25 до 38 метров в секунду. Поэтому в тех областях объявили оранжевый уровень опасности.



Где ждать плохую погоду 17 января / Карта Укргидрометцентра

В ГСЧС предупредили, что из-за непогоды могут быть перебои с электроснабжением. Также возможны проблемы в работе коммунальных предприятий.

Сильные ветры в Украине: последние новости

В Украине с начала 2022 года уже несколько раз объявляли штормовые предупреждения из-за сильных ветров. За это время стихия уже успела нанести немало убытков.

Во Львове 14 января сильный ветер сопровождался снегом, местами градом и молниями, и громом. Это явление изрядно напугало жителей города.

В столице в тот же день сильный ветер привел к приостановке работы общественного транспорта. Также непогода повалила несколько деревьев и билбордов.

В других городах ветер привел к повреждению главных елок. Больше о непогоде читайте здесь.

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