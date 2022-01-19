В Украине сократили сроки сертификата вакцинации до 270 дней

Украинские власти 19 января решили сократить сроки сертификата о вакцинации до 270 дней. Раньше они были действительны год, то есть 365 дней.

Таким образом, теперь сертификаты о вакцинации будут действовать 9 месяцев. Так, на заседании правительства было одобрено соответствующее постановление.

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Если человек сделает прививку бустерной дозой, то действие документа будет продлено на такой же период.

Заметим, что ранее в правительстве тоже говорили, что бустерная доза вакцины будет продлевать срок действия COVID-сертификата. Однако тогда не уточняли, на какой период.

Последние новости о сертификатах вакцинации

Украинские COVID-сертификаты признали еще 6 стран мира. Речь идет о Черногории, Тайване, Уругвае, Таиланде, Ливане, Тунисе.

Украина намерена присоединиться к глобальной сети COVID-сертификатов. Для вакцинированных украинцев это означает свободные и удобные путешествия без ПЦР-тестов и самоизоляции.

Сертификат о введении бустерной дозы появится в Дие в конце января.

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