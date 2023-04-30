Ослабит даже ПВО россиян: в Украине создают народную боевую ракету "Трембита"

В Украине решили создать народную боевую ракету, которую назвали "Трембитой". Ее уже начали разрабатывать волонтеры.

Планируют создать малую крылатую ракету с пульсирующим воздушно-реактивным двигателем. Оружие сможет поразить объекты и ослабить ПВО врага.

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Что известно о народной боевой ракете "Трембита"

Ракета "Трембита" сможет поражать цели на глубине 140 километров. По словам разработчиков, это оружие несравнимо дешевле, чем выстрелы зенитных ракетных комплексов врага.

Залповый запуск от 20 ракет позволит ослабить ПВО врага и поражать цели на достаточной глубине. Конструкторы отметили, что россияне не смогут уничтожить ни своими С-300, ни высокоточными "Калибрами" такой всеобъемлющий "НародОборонПром".

В Украине создают народную ракету: смотрите видео

Характеристики "Трембиты"

Снаряженный вес: 100 килограммов;

Вес боевой части: 20 килограммов;

Дальность поражения: более 140 километров;

Скорость: более 400 километров в час;

Максимальная высота полета: 2 000 метров;

Минимальная высота полета: 30 метров;

Двигатель: 30 литров.



Характеристики ракеты "Трембита" / фото с фейсбука "Трембита"

В Украине создали дрон-камикадзе на колесах

На Прикарпатье создали дрон-камикадзе, который может перевозить до 200 килограммов взрывчатки. Роботизированную платформу собрали на четырех колесах от мотоцикла, которая оснащена камерой ночного видения и системой дистанционного управления. Управляют прибором с помощью привода от гаражных ворот, автономность обеспечивают аккумуляторы от электровелосипедов.

Отмечается, что дрон изготовляли 2 месяца.