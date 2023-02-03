В МВД отдельно создают "Гвардию наступления" для деоккупации временно оккупированных территорий
МВД Украины начало формировать штурмовые бригады. Они будут заниматься исключительно освобождением территорий от российских оккупантов.
Об этом в эфире новостного телемарафона рассказал временный исполняющий обязанности министра внутренних дел Игорь Клименко, сообщает 24 Канал.
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Кто пойдет в штурмовые бригады
Игорь Клименко рассказал, что решение о создании штурмовых бригад приняли те работники системы МВД, "у которых достаточно ярости, чтобы уничтожать врага". Многие военнослужащие помогли и инициировали набор людей в такие подразделения.
Было принято решение, что всех, кто желает, кто патриот, кто потерял дома или родных из-за войны, объединить в такие бригады. Мы уже начали формировать такие подразделения, нацеленные на то, чтобы освободить наши территории и стать на международно признанные границы. Это наша ближайшая цель,
– заявил Клименко.
Российская армия готовится наступать по стратегии "Вагнера"
- Сейчас тысячи солдат проходят подготовку в России и Беларуси. Они отказались от старой стратегии и учатся проводить операции только в составе небольшого подразделения.
- Российские перенимают стратегию ПВК "Вагнера", ведь они добились наибольшего успеха по сравнению с основными российскими войсками.
- Теперь россияне хотят наступать небольшими группами по 25 – 50 солдат, которым назначается командир, который должен вести ее к определенной цели, а не сомкнутыми отрядами по 250 – 1000 солдат, как было раньше.
- Если группа атакована или даже полностью уничтожена, это почти не влияет на усилия других групп, атакующих на других участках фронта. И если группа терпит неудачу и все 25 – 50 солдат погибают, новая группа получает ту же задачу.