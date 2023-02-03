Не все смогут попасть, это элита, – политолог о создании украинской "Гвардии наступления"

МВД Украины объявило о формировании "Гвардии наступления", которая будет освобождать оккупированные территории. Для того чтобы туда попасть, желающим необходимо будет пройти отбор и соответствовать определенным критериям.

Так, попасть на службу в "Гвардию наступления" будет по силам немногим. Такое мнение 24 Каналу выразил политолог Валентин Гладких.

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В "Гвардии наступления" будет военная элита

Политолог рассказал, что желающие присоединиться к этим штурмовым бригадам будут проходить определенную подготовку. Их будут готовить, чтобы они стали высококлассными профессионалами, а затем смогли свои знания и навыки использовать на поле боя.

В состав украинской "Гвардии наступления" должны войти штурмовые отряды, а также правоохранители. Когда украинские защитники освобождают территории от российских захватчиков, туда должны зайти полиция и СБУ. Они обнаруживают коллаборантов, диверсантов и других на деоккупированных территориях.

Важно заметить, что это не усиление мобилизационных мероприятий, ведь призыв в нашей стране идет своим ходом. В первую очередь эта кампания ориентирована на людей, которые сами согласятся и будут иметь честь попасть в подразделения "Гвардии наступления".

Далеко не все по своим знаниям, умениям, навыкам, физической форме и ментально-психическому здоровью смогут пройти этот отбор. Это будет военная элита в будущем,

– заметил Гладких.

По его мнению, после войны эти люди станут основой для формирования новых правоохранительных органов. Следовательно, проблем с поиском желающих присоединиться к рядам "Гвардии наступления" не должно возникнуть. Более того, в будущем служба в этом подразделении сможет открыть для бойцов незаурядные карьерные перспективы.

Гладких о создании "Гвардии наступления": смотрите видео

Желающие присоединиться могут выбрать подразделение для себя

Желающие присоединиться к "Гвардии наступления" смогут выбрать подразделение, в котором будут служить. Так, Нацгвардия приглашает в "Буревій", "Червону калину", "Кара-Даг", "Рубіж", "Спартан" и легендарный "Азов". Государственная пограничная служба Украины ждет новых бойцов в бригаде "Сталевий кордон", а Нацполиция – в штурмовую бригаду "Лють".

Согласно специфике задач, которые придется выполнять в будущем, эти люди будут проходить соответствующую подготовку. Они попадут в окружение людей – уже прошедших через войну специалистов, которые имеют соответствующий опыт и смогут им поделиться и помочь быстро и эффективно овладеть навыками, что повышают шансы на выживание в войне,

– заметил политолог.

По его словам, сейчас много людей расслабились. Однако сегодня каждый мужчина должен быть готов при необходимости встать на защиту нашей Родины.

"Каждый должен задать себе вопрос: если мне придется встать на защиту Родины, готов ли я к этому физически, психологически и ментально? Какие у меня есть для этого навыки?", – подытожил Гладких.